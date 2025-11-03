Mingueza: «No interpretamos bien lo que había que hacer»
REDACCIÓN
Óscar Mingueza fue clave en el triunfo logrado ayer en el Ciutat de Levante al anotar el primer gol del Celta y asistir de cabeza a Miguel Román en el tanto de la victoria. «Muy feliz por el gol y la asistencia. El gol fue de estrategia. Habíamos hablado de que nos dejaban mucho espacio y, si íbamos con tres, al final uno se quedaría solo. Me ha llegado a mí, he tenido un poco de tiempo y la he tocado bien, aunque no he visto si la llega a tocar alguien antes de ver entrar el balón», explicaba a Celta Media el carrilero céltico, que reconocía más dificultades de las esperadas para imponerse en superioridad numérica: «Está claro que en Primera División las victorias cuestan. No hemos interpretado bien lo que teníamos que hacer cuando se quedan con uno menos y eso que llevábamos toda la semana trabajando en cómo atacar a este rival. Pero lo importante es sumar los tres puntos y estamos muy contentos por haber conseguido la victoria».
Este segundo triunfo consecutivo en Liga completa un buen mes del Celta: «Estoy contento con la victoria. Venimos de un mes en el que no hemos estado a nuestro mejor nivel futbolístico, pero sí hemos competido muy bien y hemos conseguido ganar bastantes partidos, que era algo que nos costaba».
