Carreira destaca el nivel competitivo del Celta
«Sufrimos, trabajamos y fuimos competitivos», señala el vigués, orgulloso del trabajo del equipo
REDACCIÓN
Sergio Carreira destacó tras el choque el alto nivel competitivo mostrado por el Celta para lograr un triunfo tan sufrido como trabajado en el Ciutat de Valencia. «Ha sido un partido muy trabajado. Nos adelantamos en la primera parte, luego es verdad que el ritmo en la segunda fue un tanto lento. Su gol nos hizo un poco de daño, pero aun así conseguimos la victoria. Sufrimos trabajamos y fuimos muy competitivos», resumió a Celta Media el carrilero vigués, que valoró los buenos resultados que últimamente está logrando el Celta sin desplegar su mejor juego: «Muy orgulloso por el equipo y el trabajo que se está haciendo. La racha está siendo lo mejor posible en cuanto a resultados. Tenemos que seguir mejorando muchas cosas, pero con resultados positivos siempre se trabaja mejor».
