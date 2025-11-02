Miguel Román saca al Celta del enredo

Vive el Celta un tramo feliz de la temporada en la que casi todo cae de su lado. Más puntos que juego en las últimas semanas; lo contrario de lo que sucedió al comienzo de ejercicio. En Valencia ante el Levante sumó el segundo triunfo consecutivo en Liga (el cuarto si sumamos el resto de competiciones) después de un comprometido encuentro en el que sufrió para plasmar la superioridad numérica con la que jugó durante más de una hora. El Levante se rebeló, igualó el tanto de Mingueza e incluso comprometió por momentos a un equipo que tardó en encontrar la solución al enredo en el que se había metido de forma innecesaria. Pero un remate cruzado de Miguel Román después de una dejada de Mingueza en el último minuto le da un triunfo valioso que le permite saltar a la zona templada de la clasificación y ver la vida con otra cara.

El partido no comenzó realmente hasta la roja directa que vio Vencedor por una dura entrada a Ilaix cuando no se había cumplido la primera media hora de juego. Hasta entonces habían pasado pocas cosas. Quería el Celta la pelota, dominaba a un Levante que esperaba, pero sin alarde de ninguna clase. Pero a raíz de la expulsión el partido se puso realmente en marcha como nadie esperaba porque las primeras llegadas peligrosas fueron del Levante y Radu evitó el primer gol en un remate fabuloso de Etta Eyong que precedió al penalti pitado por mano de Javi Rodríguez. Por fortuna Etta Eyong estrelló el balón en el palo.

El Celta se repuso al susto y Mingueza puso por delante al Celta en un gran disparo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Ryan, quien poco después evitó el segundo con dos grandes intervenciones a Jutglá y Borja Iglesias. El panorama pintaba bien para los vigueses que salieron al segundo tiempo sin ritmo, sin apenas agresividad y sin plan. El Levante le puso al partido todo aquello a lo que el Celta renunció. Con un par de ideas básicas Calero comprometió a Claudio. Con un par de delanteros y el juego directo generó un enorme alboroto en la defensa de los vigueses que con el balón eran incapaces de plasmar su superioridad numérica. Todos los ataques eran tediosos y solían acabar en Bryan Zaragoza, incapaz de encontrar el centro, el remate o el pase que generasen desequilibrio.

El coraje del Levante tuvo su premio en un saque de esquina en el que Carlos Domínguez perdió la marca y Arriaga encontró un gran remate ante el que nada pudo hacer Radu. La situación era alarmante porque el Celta perdía el gobierno del partido y el Levante se crecía. La entrada de Aspas y de Sotelo puso algo de sentido al juego, pero los males seguían siendo los mismos. Llegadas al área de las que nada positivo salía. El Celta empezó a encontrar alguna ocasión gracias al intercambio de golpes que propuso el valiente Levante que vio la debilidad en el rival y la posibilidad de llevarse un premio aún mayor. Pudo marcar Jones, pero no fue hasta el último minuto cuando Miguel Román cazó un rechace para anotar el segundo y darle al Celta un triunfo valioso, pero que deja un asterisco. Llegan los resultados; ahora tiene que empezar a llegar el juego.