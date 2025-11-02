Claudio: «Hemos estado mejor contra once»

Claudio Giráldez reconoció que, pese a la victoria ante el Levante el partido de su equipo no le deja contento en líneas generales y afirmó que se han encontrado con los tres puntos «a base de empuje». «Hemos estado mejor en once para once que en superioridad. No nos ha venido bien la superioridad numérica. Hemos tenido la suerte que no estábamos teniendo, pero a este nivel no (nos) llega, tenemos que jugar a un nivel mayor. Se construye mejor desde la victoria, pero el partido no me deja contento en líneas generales, sobre todo desde la expulsión», dijo en rueda de prensa. Giráldez analizó el partido: «No hemos girado la pelota rápido, hemos jugado a un ritmo muy bajo, unido al calor que hacía, que no nos ha dejado estar cómodos. No hemos sido capaces de matar el partido cuando hemos podido, hemos sufrido en acciones de juego directo y balón parado».

«Ellos han estado más valientes con uno menos que con igualdad numérica. Desde la entrada de Espí han sido más valientes, pero hemos atacado mal nosotros. Hemos atacado rápido, pero en velocidad de circulación hemos estado lentos, hemos ido al área cuando no había gente… Eso nos ha hecho perder el control del partido», dijo.

Pese a ello, dio la enhorabuena a ambos equipos: «Dar la enhorabuena al rival por el esfuerzo, por la valentía del ‘mister’ y por conseguir que vayan todos a una con este calor. Mi felicitación a los dos equipos por ese esfuerzo físico».

Por otro lado, dijo que se alegra por el gol de Miguel Román porque está haciendo partidos «de muchísimo mérito» en su primer año en la categoría. «Y más aún sin entrar con regularidad, tiene mas mérito y valor», afirmó.

«Me alegro por él y la aportación de la gente del banquillo. Tenemos que seguir remando todos juntos para que acertemos cada vez más, acabarán llegando los goles y el acierto. Hemos estado bien hasta la expulsión, luego nos hemos desordenado y vuelto locos», explicó el técnico del Celta, que también contó que el guardameta Radu tendrá que someterse a pruebas porque se le ha enganchado un dedo.

Por último Giráldez recordó que llevan el mismo número de puntos que el año pasado en esta misma jornada y que, por ello, deben seguir en el mismo camino. «Nos da una tranquilidad para poder construir mejor sin la urgencia de ganar que teníamos la pasada jornada».