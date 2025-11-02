El Celta quiere pegar un estirón

El Celta se propone pegar un estirón en LaLiga sumando esta tarde frente al Levante (Ciutat de Valencia, 14.00 horas, DAZN) su segundo triunfo en la competición doméstica. Tras doblegar con más eficacia que buen juego a domicilio a Osasuna la pasada jornada y concluir el mes de octubre sin derrotas, encadenando en la última semana tres triunfos en tres competiciones diferentes, el conjunto celeste busca 3 nuevos puntos que lo acerquen a la zona templada de la tabla.

Llega el Celta a Orriols descansado. El trámite copero del jueves contra el humilde Puerto de Vega ha permitido a Claudio Giráldez dar reposo a buena parte de su primera unidad futbolística, si es que este término puede emplearse con un técnico tan proclive a la rotación como el porriñés.

Faltarán por lesión Williot Swedberg, que no se ha repuesto del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió con Suecia sub 21 en el último parón de selecciones, y Javi Rueda, en proceso de recuperación de la lesión muscular en el muslo izquierdo que se produjo la pasada semana durante la visita europea del Niza a Balaídos. Yoel Lago, con un problema personal, y Cervi se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

La buena noticia es que el preparador celeste va a poder contar con Javi Rodríguez, ya recuperado plenamente recuperado del golpe en el pie izquierdo que le impidió vestirse de corto la pasada semana contra Osasuna. El zaguero de Poio estaba ya a punto para reaparecer en la Copa del Rey, pero Giráldez prefirió reservarlo para el duelo liguero contra los granotas.

Rodríguez apunta a un once en el que con seguridad habrá sorpresas, pero en el que probablemente estarán buena parte de los jugadores que descansaron en el último duelo copero. El canterano ocupará previsiblemente el perfil derecho de una línea de centrales a las que muy probablemente regresa Carl Starfelt, ausente en El Sadar por sanción, y Marcos Alonso.

Los carriles podrían ser de nuevo para Óscar Mingueza y Sergio Carreira, que tampoco viajaron a Navia para la Copa, con independencia de la disposición que ocupen en el campo, pues el técnico los ha empleado indistintamente por ambos flancos. En el eje de la medular parece una apuesta segura el retorno de Ilaix Moriba, el medio centro de referencia desde el pasado curso, acaso acompañado por Hugo Sotelo. El vigués da un plus en el último tercio del campo y lleva varios partidos entrando desde el banquillo, con lo que no resultaría extraña su vuelta a la titularidad. Contando con que Miguel Román y Damián fueron titulares el pasado jueves y es improbable que repitan, Beltrán podría ser otra opción, pero el madrileño suma cinco suplencias en diez partidos y su ausencia no se ha hecho notar demasiado.

En el frente de ataque se da por seguro el retorno de Borja Iglesias. El santiagués ha sostenido esta temporada al Celta con sus goles y no da la impresión de que Giráldez vaya a prescindir de sus servicios tras darle descanso durante la semana. Más dudas rodean a los jugadores que pueden ocupar los costados. Aspas , a quien normalmente Giráldez está reservando para los duelos europeos, Jutglà y Pablo Durán son los candidatos para la banda derecha, mientras que Bryan Zaragoza apunta a la izquierda, sin descartar la opción del tomiñés, a quien el técnico a empleado ya en varias ocasiones en esta demarcación a pierna cambiada.

El Levante, mientras, busca su primer triunfo de la temporada como local tras ser goleado por el Barcelona, el Real Madrid y Rayo Vallecano y empatar frente al Betis. Los granota, que han ganado dos partidos a domicilio y empatado otro, marchan en la tabla un punto por debajo de los celestes. Julián Calero cuenta con las bajas de Pablo Martínez e Iván Romero, lesionados, y tiene renqueantes al excéltico Diego Pampín y a Oriol Rey. Todo apunta a que el técnico granota desplegará su once de gala, con el camerunés Etta Eyong como punta de lanza.