Calero: «No creo que el Celta sea un rival directo, está para otras cosas»

Julián Calero, técnico del Levante, no considera al Celta un rival directo en la lucha que el conjunto granota tiene por mantener la categoría. «No creo que seamos rivales directos. Está jugando Europa y es un equipo que está para otras cotas. Jugamos en el Ciutat y queremos empezar a hacernos fuertes. Es nuestra intención. Tenemos ilusión por brindarle alegría a nuestros aficionados que nos hace falta a todos», comentó en la rueda de prensa previa al choque.

Para sumar este primer triunfo como local, el entrenador del Levante reconoció que necesitan defender mejor de forma colectiva porque el nivel de Primera División es «muy alto». «Creo que nos hemos adaptado muy bien en ataque y manejamos bien ciertos automatismos que nos está dando resultado, pero es verdad que a nivel defensivo nos está costando más. Nos hace falta defender todos mejor, pero no sólo la línea defensiva», aclaró Calero.

«Con ese número de ocasiones y goles es una pena que no tengamos más puntos y es a consecuencia de que hemos encajado demasiado. Porque si hay algo difícil en esta categoría es hacer gol. Es menos complicado que no te hagan gol porque el talento no se compra», agregó el madrileño.

Pese a ese mal rendimiento en defensa, Calero explicó que su balance después de las primeras diez jornadas ligueras «es positivo». «Hemos pasado ese tramo de vértigo que podía tener un jugador que no hubiera jugado en Primera. Ya ven que pueden competir contra cualquiera y el balance en general es positivo en cuanto a sensaciones, aunque nos gustaría tener más puntos», dijo.

Preguntado por qué más necesita hacer Carlos Espí, autor de dos de los goles del triunfo del Levante en Copa ante el Orihuela el pasado jueves, para ser titular, Calero subrayó el trabajo que hacen a diario con el jugador y dejó claro que no toma decisiones en contra del equipo. «Estoy muy contento con el trabajo de Carlos, su día a día. Estamos haciendo un trabajo en el cuerpo técnico con él y somos los que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Somos un poco tontitos pero no mucho».

Además, el entrenador del Levante adelantó que Pablo Martínez e Iván Romero se perderán el partido por lesión y pidió paciencia con la adaptación de Alan Matturro, que debutó el pasado jueves tras encadenar varias lesiones.