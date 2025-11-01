Salida comprometida para el Celta

El Celta Femxa Zorka visita esta tarde a un histórico del baloncesto español como el Canoe. Las madrileñas son un clásico de la segunda categoría del baloncesto femenino nacional, y siempre son un rival tremendamente complicado. Una semana exigente, ya que el martes hay otra jornada de Liga, y el equipo viaja a Navarra para medirse al Ardoi.

Esta temporada el Canoe no ha comenzado con un buen pie, ya que en los cinco partidos disputados hasta la fecha, solamente ha conseguido la victoria en uno. Fue hace quince días, en su pabellón ante el Castelló, al que derrotó por dos puntos, 57-55. El resto de encuentros, derrotas ante Al-Qázeres, Melilla, Lima Horta y Osés Construcción.

Un equipo en donde la jugadora más destacada es Clara Rodríguez, la ala pivot española de 29 años y 1.84 de altura, a la que sigue muy de lejos Ane Esnal, que juega como base. Cuenta con una sola extranjeras, la mozambiqueña De Sousa, que es pivot, pero con una cifra de rebotes muy por debajo de varias de sus compañeras.

Un partido en donde las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero deberán mantener una alta tensión e intensidad desde el primer minuto de juego. Una vez más, el trabajo defensivo debe ser clave para poder correr desde la defensa.

El trabajo semanal del equipo ha sido bueno. Cantero quiere que el equipo siga progresando, y no cabe duda que la victoria de hace una semana ante Melilla fue una buena dosis de moral para las jugadoras y cuerpo técnico.

Tras el último entrenamiento de la semana, la entrenadora viguesa apuntaban que «el de esta tarde en Madrid es un poco en la línea de lo que es esta liga. Es verdad que Canoé ha empezado un poco más irregular, pero en su campo es más fuerte, con jugadoras muy dinámicas de uno contra uno y muy jóvenes. A pesar de todo, destacaría la veteranía de Clara, de Ornella y de Clitán, que sí que les da un punto de solidez que necesitan los equipos jóvenes».

Independientemente del rival, la entrenadora viguesa tiene claro lo que le pide a su equipo, «nosotras a lo nuestro. Objetivo marcar nuestro ritmo, tratar de estar muy sólidas de la defensa hacia el ataque. Creo que tenemos ventaja en el juego interior, ahí hay que hacerles daño y aprovecharlo. Tenemos que ir muy concienciadas en este viaje porque no solo tenemos Canoe, sino que el martes jugamos contra Ardoi, otra salida muy complicada. Primero focalizarse en este primer partido, que todos son muy importantes, así que apretar los dientes de estos cuatro días que deben ser muy duros e intentar sacar victorias».

HORA: 17.45 horas.

PABELLÓN: Real Canoe N.C.