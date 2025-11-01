Punto de oficio del Fortuna en Tajonar

1 OSASUNA PROMESAS: Stamatakis; Jiménez (Pedroarena, min.78), Santos, Mauro, Ansó (Kepa, min.56), Garín (Bruno, min.46), Chasco, Arroyo (Arrasate, 78), Auría, Ander Yoldi y Lumbreras (Dani, min.71). 1 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo; Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Jaime Vázquez, Germain Milla (Oliveras, min.84), Hugo Burcio, Luis Bilbao (Cristian Carro, min.84), Capde (Antañón,min. 71), Ianis Tarba (Hugo González, min.59), Álvaro Marín (Somuah, min.71) y Óscar Marcos. GOLES: 1-0, min.52: Arroyo. 1-1, min.56: Anxo Rodríguez. ÁRBITRO: Manel Pozueta Rodríguez (comité cántabro). Tarjetas amarillas al local Garín; y a los visitantes Ianis Tarba y Pablo Meixús.

El Celta Fortuna sumó un empate de mérito en Tajonar ante Osasuna Promesas en un duelo de filiales intenso, competido y con fases alternas de dominio. Los de Fredi Álvarez, que afrontaban su segundo desplazamiento consecutivo, confirmaron su solidez fuera de casa con un punto trabajado y una reacción inmediata tras el tanto inicial de los locales.

El Celta Fortuna mostraba un once competitivo pese a las ausencias de Joel López, sancionado, y Pablo Gavián. Fredi Álvarez apostó de nuevo por la juventud y el talento de su cantera: jugadores como Anxo Rodríguez o Ianis Tarba volvieron a tener protagonismo, mientras que Jan Oliveras y Cristian Carro aguardaban su oportunidad desde el banquillo.

El encuentro comenzó con equilibrio, aunque fueron los navarros quienes dispusieron de las primeras aproximaciones. A los 16 minutos, Chasco probó fortuna con un lanzamiento de falta que desvió la defensa celeste a córner. Poco después, Yoldi rozó el gol con un remate alto a centro de Lumbreras. Pese a esos avisos, el Celta Fortuna mantuvo el orden y buscó progresar con la posesión, apoyándose en el criterio de Luis Bilbao y la profundidad por banda de Álvaro Marín.

Milla se escapa de un contrario. / Tajonar

Antes del descanso, los vigueses rozaron el 0-1 en una acción clara: un disparo de Marín que fue desviado providencialmente por el central Santos. Esa jugada cerró una primera mitad de máxima igualdad, con alternancia en la posesión y sin grandes ocasiones en las áreas.

La segunda parte arrancó con la misma tónica, pero pronto el partido se agitó. En el minuto 51, Roberto Arroyo adelantó al Osasuna Promesas con un gran disparo tras una jugada combinativa. El tanto fue revisado por el sistema de vídeo (FVS) por un posible fuera de juego, pero el gol acabó subiendo al marcador.

Reacción celeste

La reacción celeste fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, en el minuto 55, Anxo Rodríguez culminó una buena acción ofensiva del Fortuna para firmar el 1-1. El lateral derecho, que está completando un gran inicio de temporada, aprovechó un balón suelto para batir a Stamatakis y devolver el equilibrio al marcador.

El tanto devolvió confianza a los de Fredi Álvarez, que empezaron a ganar metros y a controlar el ritmo del partido. El técnico vigués movió el banquillo con la entrada de Hugo González, Antañón y Somuah para refrescar las líneas de ataque. Por su parte, Castillejo también introdujo cambios en busca de más presencia ofensiva, dando entrada a Kepa —que debutaba con el filial rojillo— y posteriormente a Dani González, el excéltico que regresaba a los terrenos de juego tras su larga lesión.

El tramo final fue de tensión y desgaste físico. Osasuna Promesas trató de apretar, con un gol anulado a Auría por fuera de juego en el minuto 63 y un disparo lejano de Pedroarena que atrapó con seguridad Coke Carrillo a tres del final. El portero celeste, siempre sobrio, transmitió calma en los momentos decisivos.

Con el empate final, el Celta Fortuna mantiene su buena dinámica y conserva plaza en la zona alta de la clasificación. El punto tan trabajadamente obtenido en Pamplona, ante un rival que se jugaba mucho, refuerza la madurez del grupo de Fredi Álvarez, capaz de responder con rapidez al golpe y gestionar el encuentro con criterio y un oficio impropio de su edad.

El técnico celeste dio minutos en el tramo final a dos de sus jóvenes canteranos: Jan Oliveras, que debutó tras superar una lesión que lo había mantenido inédito desde su llegada, y Cristian Carro, otro juvenil que sigue acumulando experiencia con el filial. Un detalle más del proyecto que el Celta Fortuna viene consolidando, basado en la proyección de talento y la competitividad. En definitiva, un empate que sabe a punto ganado para el conjunto vigués, no solo por el escenario, sino por la forma de conseguirlo: con temple, carácter y la sensación de que este equipo siempre compite, sea cual sea el contexto. El Tajonar volvió a ser un campo exigente, pero el filial celeste demostró por qué se mantiene entre los mejores equipos de la categoría.