Giráldez, pendiente de Williot y Javi para el Ciutat de Valencia

El Celta paga la página de la Copa y retoma el pulso a LaLiga pensando ya en su visita de mañana al Ciutat de Valencia, donde el conjunto celeste busca frente al Levante un segundo triunfo consecutivo que prolongue su buena racha del mes de octubre.

Tras encadenar en el plazo de una semana tres victorias en tres competiciones diferentes, los de Claudio Giráldez buscan un segundo triunfo consecutivo en Liga que les permita avanzar en el inicio del mes de noviembre hasta la zona templada de la tabla.

El equipo retomó ayer los entrenamientos en la ciudad deportiva pendiente del estado físico de Williot Swedberg y de Javi Rodríguez. El sueco lleva varios días trabajando parcialmente con el grupo y no se descarta que pueda ser de la partida que se desplace a Valencia. El central, que recibió un fuerte golpe en el pie izquierdo durante un reciente entrenamiento, seguía hace un par de días al margen del grupo pero ayer recibió el alta y ahora queda en manos del técnico la decisión de alinearle o no.

Giráldez cuenta con la baja segura de Javi Rueda, en proceso de recuperación de una rotura muscular, pero podrá recuperar a Carl Starfelt, ausente en la pasada jornada liguera en El Sadar tras su expulsión con doble amarilla en el duelo disputado contra la Real Sociedad en Balaídos.