Giráldez: “Estamos siendo más eficaces, pero hay mucho margen de mejora”

Claudio Giráldez ha expresado su confianza en que el Celta sume a los buenos resultados del mes de octubre, que el equipo ha completado sin perder un solo partido, un alto nivel de juego. Tras encadenar tres triunfos en tres competiciones distintas, el técnico ha pedido mayor continuidad en el juego defensivo para derrotar mañana a domicilio al Levante. “En los últimos partidos hemos sido más eficaces. Hemos tenido más gol y eso se traducido en mejores resultados, pero en cuanto a la continuidad en el juego seguimos teniendo mucho margen de mejora. Necesitamos ser más continuos a nivel defensivo en todas las zonas del campo”, ha relatado el preparador celeste en las horas previas al encuentro. “No solo tiene que ver con lo ofensivo, si no con cómo eres capaz de defender, dónde eres capaz de robar o estar con más tiempo de posesión cerca de la portería rival”, ha detallado.

Giráldez espera que esta mejoría que el Celta necesita siga llegando desde la victoria. “Siempre queremos ganar, lo ves todo mucho más positivo, pero me preocupa más que el equipo vaya mejorando. Quiero que el equipo evolucione porque estoy convencido de que los resultados van a llegar. Ojalá sea dando continuidad a esas tres victorias en tres competiciones. Nos viene muy bien sumar de tres, nos va a dar más tranquilidad a todos”, ha reflexionado el porriñés, que ve todavía mucha competición por delante: “Lo que me preocupa es que el equipo dé su mejor versión porque estaremos más cerca de ganar si hacemos las cosas bien. Nos viene bien ganar, pero estamos en la jornada 11”.

El entrenador del Celta ha destacado la buena dinámica del Levante, restando importancia al hecho de que el conjunto granota no ha estrenado todavía su casillero de victorias como local. “Tenemos que adaptarnos a un rival que viene con una muy buena dinámica de la temporada pasada. Hizo una temporada brillante en Segunda y viene con esa misma inercia e intención de jugar”, ha apuntado. “Evidentemente ha tenido peores resultados en su casa, pero hay que ver también el calendario que han tenido, con partidos muy fastidiados ante los grandes. Es un equipo que es capaz de competir contra cualquier rival, lo ha demostrado contra el Madrid y también siendo muy solvente en sus partidos a domicilio”, ha precisado sobre el conjunto que dirige Julián Calero.

El calor supone, a juicio de Giráldez, un problema añadido en este duelo contra el equipo granota. “Tenemos que adaptarnos al calor, vamos a jugar a 24-25º en noviembre, cosa que no es habitual y menos después del tiempo de lluvia que estamos teniendo aquí”, ha comentado.

En cuanto a nombres propios, el preparador céltico ha indicado que el Levante es más que el camerunés Etta Eyong, delantero con “físico y presencia en el área” que “está teniendo una efectividad brutal”. “Tienen muchos jugadores muchos jugadores dinámicos, difíciles de defender, con mucho talento en espacios pequeños. Tienen recursos distintos a nivel ofensivo. Es un equipo completo, sobre todo en el apartado ofensivo” ha explicado.

Claudio Giráldez ha destacado, en concreto, el buen desempeño de Manu Sánchez, cedido con opción de compra esta temporada al conjunto granota: “Es un jugador que ya tiene ya muchos partidos en Primera División para lo joven que es. Sabemos el nivel competitivo que tiene, es un jugador muy fiable en su carril, encima está haciendo muchísimas más llegadas en esta manera de jugar con la banda prácticamente para él. Evidentemente es un jugador de futuro para nosotros”. De Iker Losada, que el pasado curso estuvo a sus órdenes en el Celta”, ha dicho: “Sabéis que es un jugador de mi agrado, que ya estuvo el año pasado aquí. Lo entrené muchos años. Creo que encaja muy bien en nuestra manera de jugar, pero las carreras deportivas luego te llevan a un sitio o a otro”.

Al entrenador del Celta se la ha preguntado por la previsión del club de vender antes del próximo 30 de junio por valor de 32 millones de euros para revertir las del último ejercicio. “Confío en el criterio de nuestros dirigentes y las personas que se encargan de los números. En este momento de la temporada me preocupa menos lo que tenga que ver con los números. No es lo importante para mí. Hay muy buena comunicación con todos los movimientos que se hacen luego en los mercados, pero ahora mismo no nos debe alarmar”, ha indicado el preparador céltico. “No es una cuestión de lo que yo quiera o no. Ha habido movimientos en el club que yo puedo estar de acuerdo o no, yo no soy el que manda en el club. Yo puedo tener una opinión deportiva, pero hay cosas por encima de lo que yo pueda pensar. De momento no hemos hablado de nada vinculado al mercado, ni de ventas ni del año que viene”, ha apostillado.