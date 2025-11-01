El Fortuna se propone asaltar el liderato ganando en El Tajonar

El Celta Fortuna se propone asaltar el liderato del grupo con un triunfo a domicilio contra Osasuna Promesas (El Tajonar, 18.00 horas). El conjunto de Fredi Álvarez afronta el choque reforzado por su última victoria en casa contra el Racing de Ferrol, tercer clasificado, y a solo dos puntos del Tenerife, que precisamente visita esta jornada en A Malata al conjunto departamental.

Con su última victoria ante el Racing y la derrota del conjunto chicharrero, el Fortuna está en disposición de asaltar por primera vez el liderato que los de Álvaro Cervera vienen ocupando en solitario desde la jornada inaugural.

Enfrente tendrá el Fortuna al filial de Osasuna, un rival sobre el papel de su mismo pelaje, que no ha empezado bien esta liga y llega al partido en puestos de descenso. Los de Santi Castillejo ocupan la decimoséptima plaza, con 10 puntos, los mismos que Unionistas y Arenteiro, este último ya fuera del furgón de cola. Una victoria, por tanto, les sacaría de la zona roja. Los navarros, que la pasada jornada cayeron en el campo del Talavera encadenan cinco jornadas sin ganar (tres derrotas y dos empates).

Fredi Álvarez cuenta de nuevo con algunas bajas significativas. El preparador del filial no va a poder disponer de Kike Ribes, Vicente y Ángel Arcos, por lesión. Sí podrá contar el técnico céltico con Meixús, Hugo Burcio, Hugo González , que el jueves jugaron la Copa con el primer equipo, así como con Dela, que regresa de lesión. La novedad en la lista es el juvenil Jorge Lambea.

HORA: 18:00 (hoy).

CAMPO: El Tajonar.