El club destinó 8,4 millones al pago de indemnizaciones por despidos

Uno de los factores que más ha contribuido a elevar el gasto la pasada temporada ha sido la alta cifra que el Celta tendrá que destinar al pago de indemnizaciones de la plantilla deportiva, esto decir, a hacer frente a las compensaciones económicas por rescisiones anticipadas de contrato. El importe por este motivo asciende a 8.439.587,18 euros y corresponden en su mayor parte al pago de la indemnización por el despido de Rafa Benítez, al que restaban dos años y medio de contrato, y su cuerpo técnico.

En lo que respecta al nuevo presupuesto, la mayor parte del gasto corresponde al pago de los salarios de la plantilla. El pago de los sueldos de los jugadores se lleva casi 61,9 de los 71,5 millones que el club destina al pago de salarios, siendo el gasto del personal no deportivo de 6,6 millones. Las cargas sociales, mientras, constituyen otros 2,9 millones.

Otros 27 millones recaen en gastos de explotación, un apartado en el que se incluyen apuntes tan diversos como servicios exteriores, tributos, desplazamientos, gastos de gestión corriente y gastos por adquisición de jugadores. Este último epígrafe asciende a 3,1 millones y corresponde a las comisiones que el club tendrá que pagar a intermediarios deportivos por el fichaje de jugadores. La amortización por derechos de adquisición de futbolistas, mientras, se eleva hasta los 17, 9 millones. La amortización por derechos de adquisición de jugadores fue la pasada temporada de 16,2 millones, correspondiente a los fichajes de la prima de fichaje de Andrei Radu y a la compra de Jones El Abdellaoui, Ferran Jutglà e Ilaix Moriba.

En el capítulo de ingresos por cifra de negocio, el mayor montante corresponde a los devengos que el club percibirá por retransmisiones de televisión, cuya cuantía es de 63 millones. A mayores, hasta un total de 90 millones el club prevé ingresar otros 13,6 millones por ingresos de publicidad, 5,8 millones por cuotas de abonados y socios, 4,7 millones por competiciones y otros 4 por ingresos de comercialización.