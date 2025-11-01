As Celtas ponen en juego el coliderato
El conjunto de Vicky Vázquez recibe en A Madroa a la Real Sociedad B, uno de los equipos que le persiguen de cerca en la clasificación
As Celtas vuelve al fragor de la competición tras el parón de selecciones marcado en el calendario. Las de Vicky Vázquez juegan este sábado en horario extraño (12:15 horas, arbitraje de David Táboas) que se justifica por ser jornada festiva (Todos los Santos). Así, el Celta recibe al equipo B de la Real Sociedad en la octava fecha de un campeonato que está resultando muy disputado. Los equipos vuelven a la competición tras uno de los parones.
Para las viguesas el choque supone la posibilidad de recuperar el liderato. El Athletic B es líder con 18 puntos, los mismos que las celestes. Pero las vascas manejan una mejor diferencia de goles (15-5 frente a 16-8). Mientras las viguesas abren la jornada, el once rojiblanco tiene duelo vasco en casa del Bizkerre (16:00), que es noveno. A esa hora las leonas sabrán el marcador de A Madroa y lo que necesitarán para conservar su privilegiada posición.
El equipo vigués avisa sobre el rival: no es perita en dulce. La Real va en cuarta posición con 16 puntos y un inicio de campaña notable: cinco triunfos, un empate (en Madrid ante el Atlético C, 1-1) y una derrota, precisamente en casa ante el líder bilbaíno (1-2).
Así, un marcador favorable a las viguesas abriría una pequeña brecha entre el podio, que cierra el Racing cántabro, y el resto de equipos perseguidores. La Real llega a Vigo sin haber perdido un solo partido como visitante: además del empate ante el C colchonero, triunfos en A Coruña contra el Dépor B (1-2) y en Avilés (0-1).
HORA: 12:15 horas (hoy).
CAMPO: A Madroa.
