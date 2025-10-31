«Siento mucho orgullo por haber participado»

Pablo Meixús fue uno de los cuatro futbolistas del Fortuna a quienes Claudio Giráldez hizo debutar ayer con el primer equipo en esta primera ronda de la Copa del Rey. Tras el partido, el central pontevedrés expresó su alegría y orgullo por su estreno. «Siento mucho orgullo por estar aquí con ellos y haber podido participar en el partido. Ya antes de esto, estar en la convocatoria era algo muy bonito para todos nosotros. Estoy muy agradecido» declaró tras el choque el canterano a Celta Media.

Meixús tuvo palabras de alabanza para el Puerto de Vega, un modesto adversario que dio más problemas de los esperados, como frecuentemente ocurre en estas primeras rondas del torneo copero. «Todos los equipos compiten, se está viendo en estos primeros partidos de Copa, pero poco a poco nos hicimos al partido», apuntó el zaguero, que expresó también su agradecimiento a los hinchas celestes que ayer se desplazaron hasta Navia: «Mucha gente se desplazó para apoyarnos, como siempre. Los celtistas siempre están ahí detrás y simplemente hay que agradecérselo».