«El equipo ha ido creciendo en el partido»

Claudio Giráldez reconoció la conclusión del choque que al Celta le había costado más trabajo del esperado desatascar un partido en el que a su equipo tuvo que adaptarse a un escenario desacostumbrado. « Es difícil adaptarte los primeros minutos a este tipo de escenarios. El equipo ha ido creciendo a lo largo del partido, hemos hecho el segundo gol, pero hemos podido hacer muchos más en la segunda parte. Es verdad que en la primera hemos estado demasiado espesos», declaró el técnico tras el choque a Galicia en Goles.

El cambio de piezas y de ritmo tras el intermedio fue, según el porriñés, decisivo para superar a un adversario que en el primer tiempo concedió a los celestes muy pocas ocasiones. «En la primera parte, estábamos con juego de espaldas en espacios muy pequeños. En la segundas fuimos capaces con el cambio de jugar a cuatro tener muchas más situaciones por fuera, cortar pasillos, estar más cerca de girar la pelota rápido de un lado al otro», explicó Giráldez, que expresó su confianza en que su equipo aprenda de la experiencia: «Nos vale para aprender y seguramente muchos jugadores que les vino bien tener minutos hoy que hayan podido tener minutos».

El entrenador del Celta valoró asimismo que no se produjesen secuelas en forma de lesiones y ya piensa en la próxima cita liguera. «No ha habido lesión, ningún percance. Hemos pasado la eliminatoria y a pensar desde en Levante, que es lo que realmente nos tiene que preocupar desde ya», apuntó el preparador céltico, que en el descanso pidió a sus futbolistas «un cambio en la velocidad del juego y jugar un poquito más rápido, más agresivo».