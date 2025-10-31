El Celta completa un mes sin derrotas
Los vigueses han ganado en siete días un partido en cada una de las tres competiciones
REDACCIÓN
El trámite de ayer ante el Puerto de Vega le ha servido al Celta para cerrar el mes de octubre sin derrotas después de disputar seis partidos. Ha saldado el mes con cuatro victorias (dos en Europa League, una en Liga y una en Copa) y dos empates (los dos en Liga). Aunque no le hayan servido para despegar del todo, al menos esta racha le ha permitido mejorar sus síntomas.
Claudio había insistido en la víspera en la importancia que para relanzar la moral del grupo suponía completar el mes limpio de derrotas. En los últimos siete días el equipo vigués ha logrado tres victorias en tres competiciones diferentes: ante el Niza hace una semana en la Europa League, en la Liga ante el Osasuna el pasado domingo y la de ayer en Copa del Rey frente al Puerto de Vega.
