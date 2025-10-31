El Celta prevé vender por 32 millones para revertir las pérdidas

El Celta presentará a la junta de accionistas que se celebrará el próximo 2 de diciembre unas pérdidas de 4,6 millones al cierre del ejercicio 24-25 el pasado 30 de junio. El club celeste someterá también a la aprobación de la asamblea el presupuesto para la temporada 25-26, que ascenderá a 124 millones de euros, el más alto de su historia. La entidad que preside Marián Mouriño prevé para el ejercicio en curso unos beneficios de 474.0000 euros gracias a los ingresos que se obtengan por la participación en la Europa League, el incremento de los derechos televisivos por la séptima posición conseguida la pasada campaña en LaLiga y una previsión de venta de jugadores por importe de 32 millones.

El Celta someterá a la aprobación de la asamblea un déficit de 4,6 millones en las cuentas de la pasada temporada, lo que supone un descenso de casi 3 frente a los 7,5 de pérdidas que la entidad presentó en el ejercicio anterior. Es el tercer año consecutivo que el Celta arroja un resultado negativo: 13,3 en la campaña 22-23, 7,5 la 23-24 y 4,6 el pasado ejercicio.

Pese a acumular tres ejercicios consecutivos de pérdidas, la situación del Celta sigue siendo «optima y saludable» en relación a los parámetros de control económico de LaLiga, según explican fuentes del club. Así, la cifra de patrimonio neto de la entidad asciende a 57 millones, más del doble de lo que el organismo que preside Javier Tebas considera «aceptable». El club vigués presenta además una posición sólida de tesorería (13,5 millones frente los 4 del curso anterior), no mantiene deudas con entidades crediticias, un problema que supuso un incremento del pasivo en 7,4 millones hace un año y ha mejorado tanto la ratio de liquidez, que pasa de 0,70 al 1,8, como la de solvencia, que crece de 1,47 a 1,50.

Las pérdidas del pasado ejercicio derivan de que el Celta ingresó bastante menos de lo que tenía previsto por venta de jugadores. Los ingresos por este concepto ascendieron el pasado curso a los 26,5 millones que reportaron los traspasos de Fer López, Tasos Douvikas y Jonathan Bamba. Ello supone 15 millones menos de los 42,2 millones ingresados por ventas de futbolistas en el ejercicio precedente. El club planeaba vender por 34 millones y finalmente solo ha ingresado 26,4 por este concepto.

La cifra de negocio de la entidad ha mejorado, por otra parte, en un 2% en relación a la temporada anterior gracias a un incremento del 24% en los ingresos ordinarios por publicidad, del 19% más que se ha ingresado por abonados y un 18% de incremento en los devengos por competiciones (venta de entradas y palcos VIP), con el condicionante de la merma de aforo desde el mes de marzo por las obras de remodelación de la grada de Gol.

Se ha producido, sin embargo, un descenso de 2,5 millones en ingresos por televisión debido a la mala clasificación del equipo en las cinco temporadas anteriores. Este montante ascendió la pasada temporada a 46,2 millones.

El Celta presentará para la temporada en curso un presupuesto de 124,9 millones, el más alto de su historia, con una previsión de beneficios de casi medio millón de euros: 474.000. Esta reversión de pérdidas a beneficios la prevé desarrollar la entidad celeste mediante los ingresos que obtenga por su participación en la Europa League, un apartado que no estaba contemplado en temporadas anteriores y que reportaría además devengos extraordinarios si el equipo supera la primera fase de la competición, que es el escenario que, por prudencia, ha establecido LaLiga para la formulación del nuevo presupuesto.

Más ingresos

El club vigués verá además considerablemente mejorados con respecto al pasado curso los ingresos por derechos televisivos, que pasan de 46,2 a 63 millones gracias a la séptima plaza obtenida por el grupo que dirige Claudio Giráldez la pasada temporada.

No obstante, la mayor previsión de ingresos proviene de la venta de jugadores de la actual plantilla, concepto por el que el club prevé recaudar 32 millones, frente a los 26,5 obtenidos el pasado curso. Se trata de una previsión de ventas, no de una obligación que el club deba afrontar de modo imperativo. El pasado curso, sin ir más lejos, la previsión de ingresos por traspasos de futbolistas era de 34 millones y la entidad celeste acabó ingresando 26,8. Y la necesidad de obtener ingresos por ventas también podría verse reducida, si el Celta supera la primera fase de la Europa League. A medida que vaya pasando rondas, los ingresos por este concepto se incrementarían de forma considerable.