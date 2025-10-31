El Celta abre Balaídos en Todos los Santos para honrar «a los celtistas que ya marcharon»

El Celta abrirá este sábado, Día de Todos los Santos, el estadio de Balaídos para que el público pueda recordar a sus seres celtistas queridos. El club dispondrá durante dos horas el muro conmemorativo situado en la grada de Marcador. Precisamente este viernes, el celtismo ha lamentado la muerte de Colin Addison a los 85 años de edad, entrenador inglés que dirigió al cuadro olívico durante una temporada, consiguiendo el ascenso a primera división en el 1987. Los asistentes a este acto pionero coincidirán en el feudo celeste con los del 'tour' de Samaín organizado igualmente por la entidad celeste.

«Cada vez que mires atrás, sempre hei estar aquí», reza el himno del centenario del conjunto gallego. Este sábado, este verso de 'Oliveira dos cen anos' cobrará más sentido todavía. El muro conmemorativo, emplazado en los bajos de Marcador, acogerá desde las 11.00 horas y hasta las 13.00 h flores y ofrendas de quienes deseen tener presente tanto a aficionados como a jugadores ya fallecidos.

«Ven para recordar juntos y de una manera especial a nuestros seres queridos», anima el Celta en sus redes sociales.

El mural, al que se puede acceder a través de la puerta 14, se estrenó a principios del 2024 como «punto de encuentro para el recuerdo» y una manera de honrar a los celtistas que perdieron la vida durante el año anterior. Este gesto, además, se acompaña desde entonces con un minuto de silencio en el primer partido del año en casa.

La imagen plasmada en este especial rincón de Balaídos corresponde a una emotiva parte del vídeo del himno de C. Tangana. En ella, se muestra a un grupo de personas, de espaldas, con ropa oscura y en la penumbra, mirando hacia un puente de Rande en el que una multitud de seguidores celestes celebran efusivamente los 100 años de su equipo.