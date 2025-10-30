El Wolverhampton apaga la luz de Fer López

El inicio de temporada de Fer López con el Wolverhampton está lejos de ser el soñado. El canterano del Celta no está disfrutando ni de las oportunidades ni de los minutos que esperaba cuando el club inglés lo fichó este verano por 23 millones de euros. El centrocampista apenas entra en los planes de su entrenador, el portugués Vítor Pereira, pese a que el equipo está firmando un arranque de curso sumamente desilusionante: son colistas en la Premier con solo dos puntos en nueve partidos y ayer cayeron eliminados en la tercera ronda de la Carabao Cup (Copa de la Liga).

Fer López solo ha participado en siete de los doce encuentros disputados por los Wolves en lo que va de temporada. Suma 235 minutos y apenas ha sido titular en tres ocasiones (una en liga y dos en copa). En una de ellas, ante el Leeds en la Premier, dio una asistencia, su única aportación directa en ataque hasta el momento.

Y la poca confianza que podía estar sintiendo el joven de 21 años por parte de su entrenador pudo evaporarse definitivamente en el encuentro de anoche. Los Wolves se enfrentaron al Chelsea en la tercera ronda de la Copa de la Liga y Vítor Pereira decidió alinear de inicio a Fer López, que no había sido titular desde el 20 de septiembre frente al Leeds. Desde entonces, solo había disputado 15 minutos ante el Sunderland. Empezó el partido por la derecha, pero pronto fue desplazado al doble pivote, una posición mucho más retrasada respecto a la que ocupaba en su etapa en el Celta.

En el minuto 41, con su equipo ya perdiendo por dos goles, Fer López recibió un pase de su portero en el balcón del área propia. El control no fue del todo limpio y allí apareció, a toda velocidad, Andrey Santos, del Chelsea, para robarle la pelota y cedérsela a Estevao, que marcó el tercero con una vaselina perfecta.

La reacción del entrenador del Wolverhampton fue casi inmediata. Vítor Pereira sustituyó a Fer López en el descanso, después de comprobar que su apuesta por colocarlo tan atrás no le había funcionado. Sin el canterano celeste sobre el césped, los Wolves lograron meterse en el partido, aunque acabaron cayendo por 3-4.

La prensa de Wolverhampton se pregunta por qué Pereira prescinde una y otra vez de Fer López, uno de los futbolistas con más talento del equipo, cuando tiene un problema evidente de gol. El conjunto Old Gold solo ha marcado siete tantos en la Premier.

«La creatividad de Fer López es exactamente lo que los Wolves han echado en falta esta temporada, y eso hace extremadamente confuso que el español sea dejado constantemente en el banquillo por Vítor Pereira. (…) Resulta bastante desconcertante que apenas haya jugado un jugador que asume riesgos cuando el equipo está teniendo dificultades para crear oportunidades para Jørgen Strand Larsen», opina Scott Mason en Molineux News. «Los Old Gold necesitan desesperadamente un impulso ofensivo, y aun así él decide dejar uno en el banquillo», concluye el periodista.

El enfado de la afición

O las cosas cambian en Wolverhampton —con o sin Fer López como protagonista— o el equipo terminará descendiendo a Championship. Un bagaje de dos puntos de veintisiete posibles no es sostenible, y su afición lo sabe. Prueba de ello fue lo sucedido el pasado fin de semana, después de caer en los últimos minutos frente al Burnley. Tanto Vítor Pereira como Jørgen Strand Larsen se acercaron al fondo sur del Molineux Stadium al término del partido para tratar de calmar los ánimos de una hinchada que terminó cantando «sacked in the morning» («te despedirán por la mañana») al técnico portugués.

«Si ganamos dos o tres partidos seguidos, las cosas cambiarán. Hace dos meses cantaban mi nombre, porque gracias al trabajo que hicimos la temporada pasada estamos compitiendo en la Premier League y no en Championship», declaró Pereira minutos después.