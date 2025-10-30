El partido más especial para el Puerto de Vega, que se estrena en el torneo

La visita del Celta pasará a los anales del Puerto de Vega, modesto del fútbol asturiano que milita en la sexta categoría del fútbol español. El conjunto representativo de una pequeña aldea costera el municipio de Navia disputa por primera vez en su historia la Copa del Rey y lo hace nada menos que contra un equipo de Primera División, lo que ha levantado una gran expectación en todo el concejo.

«Esperamos un aforo de 3.000 espectadores más o menos, con presencia de varios centenares de aficionados del Celta. Está todo a punto. Falta solo por probar la iluminación, algo que haremos esta noche en el entrenamiento del equipo», ha declarado a Efe el presidente del club asturiano José Ramón Pérez. «La gente del pueblo está muy volcada con el equipo, es increíble. Todo el mundo trabaja para que sea una noche histórica en el concejo, ha añadido el mandatario, que lleva varias semanas pendiente de todos los detalles para que nada falle en esta histórica eliminatoria contra el conjunto celeste.

Pese a su buena marcha en la competición regular –son sextos, con un partido menos, de su grupo autonónico con tres victorias y tres empates tras siete jornadas–, su técnico, Javi Prendes, no ve a su equipo, cuyos jugadores no son profesionales, con opciones e superar la eliminatoria.