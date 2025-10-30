El Espanyol visita Balaídos el 30 de noviembre
REDACCIÓN
Vigo
El Celta ya tiene fecha y hora para la visita del Espanyol a Balaídos, correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga. El choque ha sido programado para el domingo 30 de noviembre, a las 18,30 horas, y será televisado por DAZN.
