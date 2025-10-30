El Celta despacha el primer trámite en Copa del Rey sin brillo

Sin un ápice de sufrimiento, pero con menos brillo y contundencia de los sospechado, despachó el Celta el trámite copero del Puerto de Vega, humilde equipo asturiano de la sexta categoría del fútbol nacional, que obligó al equipo de Claudio Giráldez a realizar todo un ejercicio de paciencia. Cincuenta minutos tardó el conjunto celeste en abrir la lata para doblegar a un adversario ordenado, que solo traspasó un par de veces la línea divisoria del campo, pero se defendió con rigor, atrincherado tras un bosque de piernas que al Celta le costó no poco trabajo traspasar.

Lo consiguió, al poco de saltar al campo, el debutante Óscar Marcos, uno de los cuatro chicos a los que el preparador celeste hizo estrenarse este jueves con el primer equipo –también lo hicieron Hugo González, Meixús y Antañón– y que fue de lo mejorcito que se pudo ver anoche sobre el crecido césped de El Pardo. A los dos minutos de abrir el Celta el marcador, Damián liquidó el encuentro al transformar con frialdad un penalti de Matheus a Hugo Álvarez, que despertó tras el intermedio para liderar el triunfo celeste.

Tiró Gíráldez de un once inusual con gente deficitaria en minutos; Jones de carrilero derecho y Cervi por delante, el debutante Hugo González en posición de nueve y Hugo Álvarez como extremo izquierdo. Repitieron Aidoo, con Yoel y Carlos en la línea de centrales y Ristic, esta vez como carrilero izquierdo, mientras que Damián formó junto a Miguel Román en medio campo. Una disposición extraña, que no dio al Celta más que un yermo dominio del juego frente a un rival sumamente disciplinado, que cavó una trinchera en campo propio y apenas dejó algún resquicio por donde hincarle del colmillo.

El Celta monopolizaba el balón, pero cada tentativa de armar el disparo era repelida por la poblada defensa del Puerto de Vega, que se multiplicaba para conjurar el peligro. Al Celta le costó imprimir velocidad a la pelota. Apenas inquietó Jones por banda derecha y sobre todo Miguel Román, un excelente tirador de media distancia que lleva tiempo buscando el gol e hizo temblar el marco de Javi Torres con un imponente disparo a la cruceta.

Fue lo más que se acercó al Celta el gol en un primer tiempo deslucido, sin ritmo ni sustancia, que el rival, muy atento en las marcas, eficiente en el corte y solidario en las ayudas, convirtió en un monólogo estéril. Tras el tiro de Román a la madera, el Puerto de Vega tuvo incluso la oportunidad de adelantarse en el marcador en su única llegada clara al área céltica, un mano a mano entre Davo e Iván Villar que el guardameta de Aldán desbarató con seguridad.

Las piernas comenzaron a temblarle al conjunto asturiano tras el intermedio. Giráldez retiró Yoel Lago para dar la alternativa a Óscar Marcos, movió a Ristic al centro de la defensa y cambió a Cervi de banda. La maniobra tuvo un efecto casi inmediato, pues el argentino, llegando a la línea de fondo, sirvió un balón al segundo palo que la nueva perla canterana empujó, casi sin oposición, contra la red. El partido estaba por fin desatascado.

Hugo Álvarez comenzó a dejarse ver en el área asturiana. En una de esos abordajes, Matheus derribó al ourensano y el árbitro, que seguía muy de cerca al jugada, señaló el punto de penalti. La pena la transformó, sin inmutarse, Damián, que dejaba la eliminatoria vista para sentencia con casi 40 minutos todavía por jugarse.

Sin mucha convicción, el Celta intentó ampliar el marcador, pero se topó con un gran Javi Torres, que realizó tres o cuatro intervenciones de mérito para impedir que el tercero subiese al luminoso. Fue otro debutante, Andrés Antañón el que más se acercó al gol, con un disparo a la base del poste. El tiro estrellado en la madera del vigués, el gol de Marcos y el debut de Meixús fue lo más destacado de un final de partido con poca historia.