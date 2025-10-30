Actores secundarios para un trámite

Con mucho actor secundario, incluso para un técnico tan proclive a la rotación como Claudio Giráldez, y media docena de chicos del filial debuta esta tarde el Celta en la Copa del Rey. Se mide el cuadro celeste al modesto Puerto de Vega (El Pardo, 19.00 horas, Movistar LaLiga), conjunto perteneciente al concejo asturiano de Navia que milita en la sexta categoría del fútbol nacional.

Un duelo sobre el papel de puro trámite que el equipo vigués encara aliviado por su reciente triunfo liguero frente a Osasuna y que Giráldez aprovechará para dar descanso a sus primeros espadas. Hasta diez «titulares» se ha dejado el técnico en tierra para un duelo en el que se esperan oportunidades para los que menos están jugando. Iago Aspas y Borja Iglesias, los dos máximos goleadores este curso, encabezan la lista de ausentes, que afecta a todas las líneas del equipo, desde la portería (Radu), pasando por la defensa (Marcos Alonso, Carl Starfelt, Sergio Carreira y Mingueza), el medio campo (Ilaix y Beltrán) y la delantera (Pablo Durán).

A estas diez significativas ausencias hay que sumar las bajas por lesión de Williot, que sigue recuperándose del esguince de tobillo que se produjo con la selección sueca sub 21, Javi Rueda, con una rotura de fibras en el muslo izquierdo, y Javi Rodríguez, cuya lesión se ha quedado en una simple contusión tras descartar las pruebas médicas recientemente practicadas al zaguero una fractura en el pie izquierdo.

Las novedades en la convocatoria son Joseph Aidoo, que dispuso el pasado domingo contra Osasuna de sus primeros minutos con el Celta en muchos meses, y Franco Cervi, quien aún no ha debutado en Liga, pero se estrenó la pasada semana en el duelo europeo contra el Niza en Balaídos. Ambos apuntan a titulares esta tarde de El Pardo, escenario del partido al no reunir el Campón, donde habitualmente juega el Puerto de Vega, los requisitos exigidos por la RFEF para poder albergar el encuentro.

Claudio Giráldez ha completado la convocatoria con media docena de futbolistas del Fortuna que están destacando a las órdenes de Fredi Álvarez: el defensa central Pablo Meixús, los centrocampistas Hugo Burcio y Andrés Antañón y los atacantes Hugo González y Óscar Marcos. No han sido convocados, por lesión, Ángel Arcos y Joel López, aunque este último tampoco podría jugar con el primer equipo con ficha del filial al haber cumplido ya los 23 años.

Una de las pocas certezas de la alineación es la presencia bajo el travesaño de Iván Villar, que debutaría esta temporada. Son también probables las titularidades de Aidoo y Ristic, que necesitan ganar minutos, así como la de Carlos Domínguez, que lleva algunos partidos en blanco y apuntalaría la línea de centrales junto al ghanés y al serbio. Jones El Abdellaoui, en el costado derecho, y Cervi, en el flanco izquierdo, apuntan a los carriles, mientras que Miguel Román y Hugo Sotelo formarían en el eje de la medular, sin excluir la posibilidad de que Giráldez diese la alternativa en el medio a Burcio o Antañón.

En el frente ofensivo, la referencia en punta sería Ferran Jutglà, el doble goleador del último duelo liguero contra Osasuna, y único nueve específico que el entrenador del Celta ha citado para el choque. El catalán podría estar escoltado por Hugo González, a la derecha, y Óscar Marcos, en la izquierda, sin excluir la opción de que repita Bryan Zaragoza.

El Puerto de Vega, mientras, afronta este primer partido de su historia en la Copa de Rey con gran expectación y la ilusión de hacer un buen papel frente a un adversario de Primera División que este curso esta jugando en Europa. Javi Prendes, técnico del cuadro naviego, afronta el choque sin bajas, aunque More, Álvaro, Davo y Mario, no se ejercitaron el pasado lunes por distintas molestias físicas.