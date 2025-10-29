Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad para los menos habituales

El Celta comienza a preparar su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Puerto de Vera asturiano (mañana, 19 horas)

Giráldez contó ayer con cinco jugadores del filial

De izquierda a derecha, Pablo Meixús, Hugo González, Hugo Burcio, Andrés Antañón, y Óscar Marcos, jugadores del filial convocados para el partido de Copa del Rey

De izquierda a derecha, Pablo Meixús, Hugo González, Hugo Burcio, Andrés Antañón, y Óscar Marcos, jugadores del filial convocados para el partido de Copa del Rey / Celta

J. C. Guillade

Vigo

El Celta aparca la Liga para preparar su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Puerto de Vega, ante el que se medirá mañana a partido único en la localidad asturiana de Navia (19 horas). Claudio Giráldez contó ayer con cinco jugadores del filial para preparar esta cita copera, en la que el técnico porriñés dará oportunidad a los menos habituales de la plantilla e incluirá en la convocatoria a varios futbolistas del Fortuna. No podrá disponer en esta ocasión de los lesionados Williot, Rueda y Javi Rodríguez. Para dar descanso a algunos de los más habituales, Giráldez ha citado a los canteranos Pablo Meixús (central), Hugo Burcio (mediocentro), Andrés Antañón (mediocentro), Óscar Marcos (atacante) y Hugo González (atacante). Además, ayer también participó el portero Marcos González.

Para el estreno en la nueva edición de la Copa, el Celta se medirá a un Puerto de Vega de la Primera Autonómica que figura en la sexta posición, con 12 puntos en seis jornadas tras sumar tres victorias y otros tantos empates. El equipo asturiano ha elegido el campo del Navia para recibir a un Celta que se presentará probablemente sin sus jugadores más habituales en la Liga y en Europa, como Aspas, Borja Iglesias, Radu, Mingueza, Moriba, Marcos Alonso, Carreira, Sotelo y Jutglà.

Partido de rodaje

Esta primera ronda del torneo del KO permitirá a Giráldez dar minutos a jugadores como Iván Villar, Aidoo, Cervi, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Damián, Beltrán, Miguel Román o El-Abdellaoui. En el once podrá incluir a un máximo de cuatro jugadores con ficha del filial, sin riesgo a cometer una infracción reglamentaria siempre que salga de inicio con siete futbolistas del primer equipo. 

Iván Villar, nueve meses sin jugar desde el Bernabéu

La Copa se presenta como la oportunidad para que Iván Villar sume sus primeros minutos de competición tras nueve meses consecutivos en el banquillo. El portero de Aldán no juega con el Celta desde la eliminatoria copera contra el Real Madrid, del pasado enero, en el Bernabéu, que se resolvió en la prórroga a favor del equipo blanco (5-2) tras un polémico arbitraje. Desde entonces, Villar no volvió a jugar y el club le invitó el pasado verano a que se buscase otro equipo.

