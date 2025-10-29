Oportunidad para los menos habituales

El Celta aparca la Liga para preparar su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Puerto de Vega, ante el que se medirá mañana a partido único en la localidad asturiana de Navia (19 horas). Claudio Giráldez contó ayer con cinco jugadores del filial para preparar esta cita copera, en la que el técnico porriñés dará oportunidad a los menos habituales de la plantilla e incluirá en la convocatoria a varios futbolistas del Fortuna. No podrá disponer en esta ocasión de los lesionados Williot, Rueda y Javi Rodríguez. Para dar descanso a algunos de los más habituales, Giráldez ha citado a los canteranos Pablo Meixús (central), Hugo Burcio (mediocentro), Andrés Antañón (mediocentro), Óscar Marcos (atacante) y Hugo González (atacante). Además, ayer también participó el portero Marcos González.

Para el estreno en la nueva edición de la Copa, el Celta se medirá a un Puerto de Vega de la Primera Autonómica que figura en la sexta posición, con 12 puntos en seis jornadas tras sumar tres victorias y otros tantos empates. El equipo asturiano ha elegido el campo del Navia para recibir a un Celta que se presentará probablemente sin sus jugadores más habituales en la Liga y en Europa, como Aspas, Borja Iglesias, Radu, Mingueza, Moriba, Marcos Alonso, Carreira, Sotelo y Jutglà.

Partido de rodaje

Esta primera ronda del torneo del KO permitirá a Giráldez dar minutos a jugadores como Iván Villar, Aidoo, Cervi, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Damián, Beltrán, Miguel Román o El-Abdellaoui. En el once podrá incluir a un máximo de cuatro jugadores con ficha del filial, sin riesgo a cometer una infracción reglamentaria siempre que salga de inicio con siete futbolistas del primer equipo.