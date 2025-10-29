Javi Rodríguez, baja por una contusión en el pie izquierdo
REDACCIÓN
Javi Rodríguez viajó a Pamplona pero no fue incluido entre los citados para el duelo ante Osasuna porque el zaguero presentaba una contusión en el pie izquierdo. Ayer, los servicios médicos del club confirmaron la lesión del joven canterano, que trabaja al margen del grupo, que ha comenzado a preparar el partido de la Copa que mañana le enfrenta al Puerto de Vega en la localidad asturiana de Navia. Sí se ha incorporado al trabajo el sueco Williot Swedberg, que podría reaparecer el domingo ante el Levante.
Los médicos no indican el periodo de recuperación de Javi Rodríguez, pero subrayan que está descartada una fractura después de analizar las pruebas de rayos equis. El futbolista de Poio ha iniciado trabajo de recuperación al margen del grupo y queda descartado para el duelo de este jueves.
Williot, con el grupo
Por su parte,Williot Swedberg se reincorporó ayer a los entrenamientos del Celta, por lo que podría estar a disposición de Claudio Giráldez para el próximo partido de Liga contra el Levante. El futbolista sueco sufrió un esguince de tobillo durante el partido que el pasado 14 de octubre enfrentó a la selección sub-21 de su país con Polonia, el cual le obligó a perderse los últimos partidos del Celta.
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas