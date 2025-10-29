Javi Rodríguez, baja por una contusión en el pie izquierdo

Javi Rodríguez viajó a Pamplona pero no fue incluido entre los citados para el duelo ante Osasuna porque el zaguero presentaba una contusión en el pie izquierdo. Ayer, los servicios médicos del club confirmaron la lesión del joven canterano, que trabaja al margen del grupo, que ha comenzado a preparar el partido de la Copa que mañana le enfrenta al Puerto de Vega en la localidad asturiana de Navia. Sí se ha incorporado al trabajo el sueco Williot Swedberg, que podría reaparecer el domingo ante el Levante.

Los médicos no indican el periodo de recuperación de Javi Rodríguez, pero subrayan que está descartada una fractura después de analizar las pruebas de rayos equis. El futbolista de Poio ha iniciado trabajo de recuperación al margen del grupo y queda descartado para el duelo de este jueves.

Williot, con el grupo

Por su parte,Williot Swedberg se reincorporó ayer a los entrenamientos del Celta, por lo que podría estar a disposición de Claudio Giráldez para el próximo partido de Liga contra el Levante. El futbolista sueco sufrió un esguince de tobillo durante el partido que el pasado 14 de octubre enfrentó a la selección sub-21 de su país con Polonia, el cual le obligó a perderse los últimos partidos del Celta.