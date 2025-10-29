Giráldez: «El mejor modo de respetar la Copa es dar nuestro máximo nivel»

Claudio Giráldez encara con la máxima seriedad del debut copero del Celta frente al modesto Puerto de Vega, equipo asturiano de la sexta categoría del fútbol español. «Tenemos que centrarnos en hacer un partido serio, el mejor modo de respetar esta competición es dar nuestro máximo nivel», ha declarado el entrenador de Celta al canal oficial del club tras el entrenamiento celebrado este miércoles en la ciudad deportiva.

Antes de emprender viaje hacia tierras asturianas, el técnico celeste ha destacado la ilusión con que su equipo encara el torneo copero tras romper en LaLiga una sequía de nueve jornadas sin ganar. «Los jugadores están contento, felices. La última victoria en Liga nos ha venido muy bien y queremos seguir en esta dinámica de resultados, encadenar una tercera victoria consecutiva en tres competiciones diferentes. Serían seis jornadas sin perder, si pasamos la eliminatoria», ha observado el porriñés, que ha confirmado que dará minutos a futbolistas menos habituales y contará con varios chicos del filial: «Ojalá podamos seguir en esta inercia y aprovechar esta competición para utilizar a jugadores que vienen de un proceso de lesión y necesitan minutos, ver a jugadores del Fortuna que los están haciendo muy bien limpiar futbolistas que estén cansados en este momento de la temporada».

La idea del preparador céltico es llegar lo más lejos posible el torneo copero. «Estamos muy orgullosos de poder estar en tres competiciones este año. La gente está ilusionada en avanzar en las tres, aunque sabemos que nuestra prioridad es LaLiga», ha explicado Giráldez. «Lo dejamos claro y tiene que ser así, pero esto no significa que no tengamos ilusión en el resto de las competiciones. Lo estamos demostrando en Europa y queremos hacerlo también en la Copa», ha añadido el técnico, que ha detallado: «Afrontarla partido a partido con la intención de superar eliminatorias y de hacer un buen partido con una buena versión de nuestro equipo. Para eso tenemos una plantilla extensa y unida».

En sus declaraciones a Celta Media, Claudio Giráldez se ha referido a la gran ilusión con que el Puerto de Vega afronta al envite y ha elogiado a su técnico, Javi Prendes, que en sus tiempos de futbolistas defendió los colores del Racing de Ferrol. «Es un entrenador que jugó en Ferrol, conoce bien el fútbol gallego y ha tenido una buena trayectoria como futbolista y como entrenador. Sabemos que ellos tienen un partido ilusionante en una competición en la que no tienen nada que perder», ha expuesto el louriñés, que preferido centrar el foco en su propio equipo: «Sabemos que va a ser un día especial para ellos, pero nuestro objetivo es ganar, hacer un buen partido, que los jugadores tengan cada vez mejores sensaciones y muchos puedan aprovechar esta cita para seguir sumando minutos».

Acerca del terreno de juego, pese a tratarse de un estadio muy modesto, Giráldez ha valorado que sea de hierba natural y sospecha que estará en aceptables condiciones para la práctica futbolística. «Sabemos que es un campo de hierba natural, lo cual es importante, y que tiene buenas dimensiones», ha explicado. «Ojalá esté bien, pero no sería excusa para no hacer un buen partido», ha añadido Claudio, que espera ofrecer «un buen espectáculo de fútbol para la gente que vaya allí» y que su equipo haga «bien su trabajo» en «un escenario adecuado para haber un partido bueno».

El entrenador del Celta ha tenido, por último, palabras de agradecimiento para la afición, que volverá a estar mañana arropando al equipo en Navia. «Nuestra afición nos contagia su ilusión en cada desplazamiento y en cada partido como locales. Tenemos la suerte de que nos apoyen en cada partido y esa ilusión es contagiosa. Lo hemos notado en LaLiga y en los partidos de Europa y el pasado año en la Copa», ha subrayado Giráldez, que ha remachado: «Agradecemos el apoyo que vamos a tener mañana en Navia. Esperamos dar nuestro mejor nivel para que tengan un día feliz».