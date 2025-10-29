Entre los elegidos con menos derrotas

La victoria en El Sadar mantiene al Celta entre los equipos europeos con menos derrotas en el campeonato regular en lo que va de temporada. Después de diez jornadas, los de Claudio Giráldez solo han cedido los tres puntos en juego ante el Getafe y el Elche, dos rivales que en principio parecían más asequibles para los celestes que Atlético de Madrid, Villarreal, Betis o incluso la Real Sociedad, con los que cerraron el marcador en tablas. El balance de dos derrotas, siete empates y una victoria sitúa al conjunto celeste entre los que menos derrotas llevan acumuladas en este comienzo de temporada en las cinco principales ligas del Viejo Continente.

En España, solo el Real Madrid y el Atlético de Madrid contabilizan menos partidos perdidos en la Liga (uno cada uno) que el conjunto vigués. Y si se revisan los otros cuatro principales campeonatos, la cifra de equipos que mejoran este registro del Celta se eleva hasta once, de los que dos pertenecen a la Premier inglesa (Arsenal y Bournemouth), cuatro a la Bundesliga alemana (Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen), otros tantos a la Seria A italiana (Milan, Como, Atalanta y Cremonese) y solo uno a la Ligue 1 francesa (el todopoderoso PSG del excéltico Luis Enrique Martínez).

De todos ellos, el caso más parecido al del Celta es el que protagoniza el Cremonese en Italia, pues en ocho jornadas ha conseguido dos victorias, cinco empates y una sola derrota. Los 11 puntos obtenidos en este inicio de curso llevan al equipo de la Lombardía hasta la undécima plaza. Como el Celta, el conjunto de Cremona disfruta de una estrella veterana, el goleador inglés Jamie Vardy, también de 38 años, los mismos que Iago Aspas.

En el campeonato transalpino se encuentra uno de los dos equipos europeos que todavía no conocen la derrota en sus respectivas ligas: el Atalanta. El otro invicto es el Bayern de Múnich. Destaca también el caso del Como, del excéltico Douvikas, que el verano pasado estuvo a punto de llevarse a Carl Starfelt. El conjunto que entrena el catalán Cesc Fàbregas ocupa la sexta plaza en la Serie A con una sola derrota: la sufrida en la segunda jornada ante el Bolonia, rival del Celta en la Liga Europa. Llamativa también resulta la trayectoria del Bournemouth, que de la mano del vasco Andoni Iraola aparece en la segunda plaza de la Premier, por detrás del Arsenal de Arteta, después de ceder una sola derrota en nueve partidos de liga.

Volviendo al Celta, la victoria ante Osasuna despejó un poco un panorama que se presentaba turbio al partir en la última jornada los célticos desde los puestos de descenso, con 7 puntos, igualados con el colista. El doblete de Jutglà y el tanto de Pablo Durán llevaron a los de Giráldez a sumar los tres puntos en juego y ganar cinco puestos en la clasificación para situarse ahora en la decimotercera plaza, con diez puntos, aunque a un solo punto de ventaja sobre las posiciones de descenso.

En diez jornadas, el Celta ha reunido siete empates, el mismo número que durante los treinta y ocho partidos del campeonato anterior. Sumar aunque solo fuese un punto por jornada mantuvo a los célticos con vida y fuera de los tres últimos peldaños de la tabla.

Tras la visita a El Sadar, el domingo afronta otro duelo seguido como visitante. El rival será el Levante, el segundo recién ascendido que se mide este curso al Celta. El equipo valenciano figura en la decimoquinta posición, con 9 puntos, después de sufrir cinco tropiezos, más del doble de los dos que lleva al equipo vigués, que se ve solo superado por 13 equipos europeos con menos derrotas.