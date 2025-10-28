Las remontadas, seña de identidad

El Celta de Claudio Giráldez definió cómo quería ganar sus partidos en la primera aparición del técnico porriñés en la élite. Aquel 17 de marzo de 2024, el equipo vigués se presentó en el Sánchez-Pizjuán con el sustituto de Rafa Benítez al frente, acompañado de muchos canteranos, y con ganas de comerse el mundo. Dio la impresión de que Giráldez se estrellaría en su debut cuando el sevillista En-Nesyri abrió el marcador en el minuto 18. Nada más lejos de la realidad. El Celta aprovechó la recta final del partido para asestar un duro golpe al equipo entrenado entonces por Quique Sánchez Flores. Carles Pérez y Strand Larsen le dieron la vuelta al marcador en los minutos 72 y 78. Giráldez comenzaba a escribir una larga historia de remontadas. En sus 65 partidos con el Celta, el porriñés acumula 13, lo que supone el 48,1 por ciento de las victorias que ha logrado como entrenador del conjunto vigués. La última llegó el pasado domingo en El Sadar.

El equipo de Giráldez está condenado al sufrimiento para ganar los partidos. Pocos de los 27 que acumula con Giráldez han llegado en jornadas plácidas y marcadores holgados. Así, en este campeonato registró siete empates a un gol antes de celebrar su primer triunfo en la Liga. La victoria ante Osasuna no era la primera del curso. Antes llegaron las conseguidas frente al Paok y el Niza, en la segunda competición europea. Frente al equipo griego también se produjo por el método de la remontada, una especialidad de Giráldez. Se adelantaron los helenos antes de que Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swedberg volteasen el marcador en el segundo tiempo. El 3-1 final suponía la primera victoria del Celta en esta temporada, después de cerrar la anterior en Getafe con otro triunfo agónico que le dio la clasificación europea.

En el Coliseum getafense, los célticos tuvieron que contrarrestar el tanto inicial de Mayoral para lograr la séptima plaza final que le devolvió ocho años después a la segunda competición continental. Borja Iglesias y Aspas llevaron la alegría al celtismo en aquella noche del 24 de mayo pasado. Era la undécima remontada que conseguía Giráldez en su corta historia en Primera División.

La tendencia a voltear resultados adversos quedó patente en los primeros diez partidos del porriñés. Entonces, el Celta consiguió cuatro remontadas: la ya citada de Sevilla (1-2) y tres en Balaídos, frente a Las Palmas (4-1), Villarreal (3-2) y Athletic Club (2-1).

El nuevo curso con Giráldez no podía comenzar de otra manera: dos victorias en casa tras superar un marcador adverso: contra el Alavés (2-1) y el Valencia (3-1). Durante la anterior temporada se sucederían cuatro casos más, dos como local y otros tantos como visitante: ganó al Betis (3-2), al Leganés (2-1), al Mallorca (1-2) y la recordada ante el Getafe (1-2). A estas añadió una en la Copa del Rey. Fue en Santander, ante el Racing (2-3).

En la actual campaña, el conjunto celeste ya lleva dos remontadas, de los tres triunfos conseguidos hasta el momento: contra el Paok (3-1) y Osasuna (2-3).

Estos trece partidos con remontada suponen casi la mitad de las victorias (48,1 por ciento) de Giráldez con el Celta: 13 sobre 27 triunfos. Y estos registros convierten las remontadas en una seña de identidad del conjunto vigués con el entrenador de O Porriño al frente.

Giráldez, pendiente de Javi Rodríguez para la Copa del Rey

El Celta se prepara para su estreno en una nueva edición de la Copa del Rey, que este curso arrancará el jueves en la localidad asturiana de Navia ante el Puerto de Vega (19 horas, Movistar), de categoría autonómica. Es probable que para este partido, Giráldez no pueda contar con Javi Rodríguez. El zaguero de Poio no pudo jugar en El Sadar por unas molestias en un pie, en el cuarto metatarsiano, según desveló el técnico tras el partido. El joven central se une así en el parte médico a Javi Rueda y a Williot Swedberg, que tampoco podrán jugar este jueves. Giráldez recupera a Starfelt, ausente en El Sadar por sanción. Se espera que el técnico del Celta recurra a los menos habituales y a varios jugadores del filial para afrontar este compromiso contra un modesto rival.