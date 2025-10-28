Lucas García: «¿El Celta en la Copa? Ni de coña, no se lo imaginaba nadie»

De Lucas García Alonso decía Rogelio García, uno de sus entrenadores en el Navia, que "tenía la polivalencia de Luis Enrique". Eso y algo más tendría cuando el Celta de Vigo se lo llevó cuando cumplía su segundo año de juvenil. Natural de Puerto Vega, donde comenzó a jugar al fútbol, este fontanero de 43 años, vecino de la localidad que le vio nacer, verá el próximo jueves (19:00 horas) un partido que jamás pensó que iba a ver. "Imposible, ¿el Celta en la Copa?, ni de coña, no se lo imaginaba nadie, por eso no me lo voy a perder, iré con mi madre, mi mujer y mi hijo", dice el que fuera uno de los laterales más prometedores del fútbol asturiano cuando se agotaba el pasado siglo.

Las lesiones le lastraron en Vigo

Lucas jugó en el Puerto Vega hasta cadetes y de ahí se fue al Navia, donde estuvo hasta que en su segundo año de juvenil, cuando ya se acercaba al primer equipo, le llamó el Celta de Vigo. Allí estuvo un año en el que las lesiones le impidieron seguir con su progresión. "El año en Vigo fue mal, me lesioné el pubis, estaba entre si me operaba o no, me recuperaba, jugaba y volvía a caer", explica sobre un periplo que le trae recuerdos como jugar "un torneo en Portugal en el que jugaba el Oviedo". Tenía 16 años y estaba "solo" en Vigo: "Lo de la lesión afecta a todo, estás solo y fue complicado, pero en Vigo estaba bien, el trato fue bueno", explica.

Lateral por los dos lados

Tenía unas características relacionadas con esa polivalencia que le llevó a la comparación con Luis Enrique: "Podía jugar de lateral en los dos lados, en Vigo jugaba en el derecho y en el Navia en el izquierdo". Cuando acabó el año en Vigo, le fichó el juvenil del Sporting, desde donde le cedieron precisamente al Navia, aunque media de esa temporada la jugó con el Gijón Industrial en lo que entonces se conocía como Regional Preferente.

El fútbol se fue acabando

Su carrera en el mundo del fútbol se fue agotando por puro cansancio: "Volví a Navia, jugué algo en Tercera, pero terminé cansado, me aburrí, además con 18 años empecé a trabajar de lo mismo que trabajo ahora, de fontanero, mi último año lo jugué precisamente en el Puerto Vega, en Segunda Regional, y eso sí que lo disfruté, jugando con mi hermano y con mis amigos", añade.

Esa cercanía al club de casa, además de su experiencia en el Celta, le hacen vivir con especial intensidad el partido del jueves: "El pueblo está muy ilusionado con el equipo, hasta la pasada temporada nunca habían jugado en Preferente y ahora llegar a disputar la Copa del Rey es algo increíble". Le gusta también que el partido se juegue en Navia, cerca de Puerto Vega, y que no se lo lleven a un campo más grande: "Hubiera desvirtuado todo un poco, es verdad que El Campón (donde juega el Puerto Vega) es muy pequeño, pero El Pardo es un campo que estuvo bien toda la vida".

Cariño al Celta

La experiencia en Vigo le hizo tener un sentimiento especial hacia el club de esa ciudad: "Siempre le tuvo cariño al Celta, fui primero a probar, luego cuando vino el Celta B estuvo un tiempo con ellos al final de mi primer año de juvenil, antes de irme allí, cuando empecé iba conmigo otro chico de Navia, Orlando, y ahí fue cuando me ficharon".

El fútbol le queda ya un poco lejano después de 20 años ejerciendo su trabajo, pero ahora revive todo ello en un partido tan inesperado y en el que sabe que las opciones del equipo de casa son escasas: "Un 1%". Es consciente de que ellos "vendrán con lo justo", pero también lo es de que "físicamente" y en otros aspectos el rival va a ser muy superior. Con lo que sí que va a contar el Puerto Vega es con una afición incondicional: "La gente va a apretar mucho, aunque creo que también vienen peñas del Celta".

Partidario del fútbol "de verdad"

Él es un fijo en El Campón en los partidos del Puerto Vega en Preferente, aunque no sea excesivamente futbolero: "Voy siempre y eso que nunca fui muy futbolero, me gusta el fútbol de verdad, me gusta ir a ver partidos del Andés, que es un pueblo muy pequeño y eso sí que tiene mérito". Lo que no puede evitar es que su hijo se quede con las grandes estrellas antes que con ese fútbol forjado en barro: "El crío pequeño está siempre con Lamine...".