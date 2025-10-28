El Levante puede contar con Manu Sánchez para medirse al Celta
Efe
El defensa del Levante Manu Sánchez podrá enfrentarse el próximo domingo al Celta, club al que pertenece el futbolista madrileño, al no haber en el contrato de cesión ninguna cláusula que lo impida.
Manu Sánchez se incorporó el pasado verano al Levante con un contrato de cesión desde el Celta, al que llegó traspasado procedente del Atlético de Madrid en julio de 2023 y la pasada temporada jugó a préstamo en el Deportivo Alavés.
El defensa madrileño es un jugador fundamental en el Levante, ya que ha jugado nueve de los diez partidos de la temporada, y de este modo podrá enfrentarse al Celta, tanto este domingo en Valencia (14 horas) como en la segunda vuelta en Balaídos.
En el equipo valenciano figura también el excéltico Iker Losada, cedido al club blaugrana por el Betis. El centrocampista de Catoira, sin embargo, apenas cuenta para el técnico Julián Calero, que le ha concedido apenas 37 minutos, repartidos en tres partidos.
El tercer jugador del Levante con pasado céltico es Diego Pampín, que fue capitán del Celta Fortuna antes de marcharse con la carta de libertad al Andorra. El lateral coruñés cumple su segunda temporada en el equipo valenciano, en el que este curso suma 116 minutos, en tres partidos. Los tres se reencontrarán el domingo que viene con excompañeros y con su anterior club.
