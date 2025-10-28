LaLiga vuelve a denunciar cánticos ofensivos contra el Celta en el estadio de Riazor

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y ofensivos en la última jornada los cánticos contra el Celta de Vigo en el partido que enfrentó en Riazor al Deportivo de la Coruña y al Valladolid, correspondiente a la jornada 11 de Segunda División. El escrito de la entidad que preside Javier Tebas, remitido como cada semana al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia, refleja que en el minuto 7 del encuentro, un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior tras una pancarta con el texto «Nenos Descamisados», entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 3 minutos el cántico «y dale alegría, alegría a mi corazón. Es la hinchada del Dépor que ya llegó. Tenéis que poner el alma y el corazón. Tenéis que ponerlo todo para ser campeón. Y ya, ya verás, como el ascenso a primera vas a lograr. Y ya, ya verás, como el puto Balaídos se va a quemar».

Este cántico ya le ha costado al Deportivo varias denuncias por parte de LaLiga. El Director de Partido encargado de detectar en cada campo de España comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ya ha señalado hasta en cuatro ocasiones a este grupo de aficionados del club coruñés en lo que va de temporada. En el Fondo Marathon Inferior ya se ha incitado a quemar Balaídos este curso, además de en el encuentro del pasado fin de semana, en los choques frente al Burgos, el Sporting de Gijón y el Almería.

Este tipo de denuncias, una vez tramitadas por el Comité de Competición de la RFEF y de Antiviolencia, pueden suponer multas económicas de entre 6.000 a 18.000 euros que debe abonar el Dépor. Entidades como el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, hacen públicas estas sanciones con la intención de responsabilizar a sus hinchas de que no incidan en actitudes violentas u ofensivas.

El Director de Partido de Balaídos también ha reflejado en numerosas ocasiones algún cántico inadecuado, sobre todo en la zona de Marcador Bajo y casi siempre dirigidos al árbitro, al equipo contrario o a algún rival que se ha quedado tendido en el césped. Por otro lado, en el partido que disputaron los celestes el domingo en El Sadar, se notificaron insultos de la afición de Osasuna contra España y el combinado nacional: «Puta España y puta selección».