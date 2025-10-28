Los delanteros viven del gol. Una de las frases más típicas del fútbol puede convertirse también en el mayor de los suplicios para aquellos futbolistas que no consiguen lo que se espera de ellos. Ferran Jutglà fue presentado el 24 de junio pasado por el Celta como un jugador que aportaría «asociación y gol». El futbolista catalán venía de cerrar su etapa en el Brujas belga, en el que firmó 40 goles en 148 partidos oficiales. Esto suponía un gol cada 3,7 encuentros. El nuevo destino, sin embargo, no lo acogió con buenos resultados como rematador. Es más, ha tardado casi tres meses en marcar su primer gol como celeste, sin contar el tanto que hizo a principios de octubre en el amistoso ante una selección de Ourense. La larga espera finalizó el domingo en El Sadar con un doblete. Era la décima ocasión en su carrera profesional en la que marcaba al menos dos goles en un mismo encuentro. El anterior lo firmó el 9 de marzo pasado ante el Círculo de Brujas. Jutglà vuelve a sonreír, y como señaló en una entrevista a este diario: «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles». Ya es el segundo máximo goleador del equipo, igualado con Pablo Durán, y ambos por detrás de Borja Iglesias, que contabiliza cuatro en el campeonato regular.

El compostelano tuvo un papel importante en los dos goles de Jutglà ante Osasuna. El Panda le dio la asistencia en el primer tanto que Jutglà logró con una soberbia picadita para mandar el balón a la escuadra desde la frontal del área. En el segundo acierto del catalán, Borja dejó pasar entre sus piernas la pelota enviada por Bryan Zaragoza desde el córner y Jutglà solo la tuvo que empujar para contribuir a la primera victoria del Celta en lo que va de Liga. Dos acciones que resumen su calidad técnica y su instinto como goleador.

Pese a la larga espera, su entrenador actual confió en su capacidad como rematador. «No tengo duda que nos va a dar muchos goles y muchas alegrías», dijo Giráldez en pretemporada, pese a que el catalán no vio puerta en todos los amistosos que disputó. Tampoco en las nueve primeras jornadas de Liga, ni en los tres primeros compromisos en Europa.

Tuvo que llegar la visita del Celta a Pamplona, lugar donde debutó con el primer equipo del Barcelona en diciembre de 2021. Ese mismo año, a principios de marzo, Jutglà celebró su primer doblete con la camiseta del filial azulgrana, ante el Cornellà. En la temporada siguiente, llegarían tres encuentros más con dos goles de una tacada en el Barça B.

Ya en Bélgica, el ahora delantero del Celta hizo su primer doblete ante el Charleroi. Y ante el KAS Eupen logró el primer triplete de su carrera. Con el Brujas firmó dos goles ante el Paok griego en la Liga Conferencia. Su mayor aportación por partida doble llegó el curso pasado. Sumó dos goles en tres partidos: ante el Belisia Bilzen, el Anderlecht y el Círculo de Brujas. Fue protagonista también en un partido de la Champions de 2022-23 contra el Atlético de Madrid después de marcar un gol y dar una asistencia.

El domingo, tras finalizar el intenso duelo ante los osasunistas, Ferran Jutglà resumió lo que suponía su primer doblete para el Celta: «Muy feliz por los goles y por la victoria. Hemos sufrido mucho. Este equipo ha crecido. Y esto es para vosotros, afición, para seguir adelante».

La larga espera a esta sequía goleadora llevó al delantero del Celta a emocionarse al conseguir el primer tanto frente a Osasuna. Nunca había tardado tanto tiempo en estrenarse como goleador al llegar a un nuevo equipo. Con el Barcelona marcó en la primera ocasión que fue titular, ante el Elche. Y con el Brujas, en la segunda jornada de la Jupiler Pro League.

Giráldez ya cuenta con seis goleadores en la competición liguera

Jutglà se unió el domingo a sus compañeros Borja Iglesias, Pablo Durán, Iago Aspas, Javi Rueda y Hugo Álvarez como goleador en el campeonato liguero, en el que el Celta ha ascendido a la decimotercera plaza de la clasificación tras sumar por primer vez de tres. Con once goles a favor, los célticos se sitúan en mitad de la tabla en este apartado.El delantero catalán del Celta prometió marcar muchos goles en la temporada de su estreno en el Celta, con el que firmó hasta junio de 2029 tras desembolsar el equipo vigués 5 millones de euros por su traspaso. Con el doblete al osasunista Herrera, Jutglà se sitúa en la segunda plaza como realizar céltico, empatado con Pablo Durán, que también firmó un tanto en El Sadar. Ambos ya acumulan dos goles, frente a los cuatro de un Borja Iglesias que también destaca como realizar en Europa.Con un tanto aparecen Javi Rueda, Hugo Álvarez y Iago Aspas, que viene de protagonizar un gran rendimiento en sus cuatro últimas apariciones con la celeste. Inició la remontada ante el Paok en la Liga Europa. Marcó el tanto del empate contra el Atlético de Madrid. Abrió el marcador ante el Niza, en la que fue la segunda victoria del Celta en lo que va de temporada. Y el domingo ante Osasuna firmó la asistencia para que Pablo Durán resolviese con una vaselina una gran acción de contraataque.El Celta se sitúa como el décimo equipo con más goles a favor, igualado con el Elche y el Mallorca. Los tres de Pamplona también le sacaron del descenso.