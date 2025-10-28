Chamadoira, citado con la selección sub-16

El delantero del Juvenil B del CeltaHugo Chamadoira ha sido convocado con la selección española sub-16 para un torneo internacional ante Estados Unidos, Suecia y Catar, entre el 4 y el 8 de noviembre. El también céltico Germán Alonso jugará con la sub-15 dos amistosos contra Irlanda, los días 28 y 30 de octubre, en Alfaz del Pí.