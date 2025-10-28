O Celta esconde a un «xogador esquecido»: un Samaín cheo de misterio en Balaídos
O club organiza un 'tour' polo estadio celeste para os afeccionados máis pequenos o 31 de outubro e o 1 de novembro
Un armario pechado dende hai anos, micrófonos que comezan a moverse ou un asento deserto. O misterio inunda Balaídos en pleno Samaín da man de Mauro, un «xogador esquecido» cuxo espírito aínda reside no estadio. Esta é a trama escollida polo Celta para un 'tour' especial organizado para os máis pequenos na tarde do venres 31 de outubro -ás 18.30 horas- e no mediodía do 1 de novembro -ás 12.00 h-.
Mauro «era unha gran promesa, pero nunca chegou a debutar» e, pasado o tempo, todo o mundo esqueceu o seu nome, explica o propio club na súa páxina web. Porén, neste 2025, o ex-futbolista celeste vai reaparecer para reencontrarse coa que foi a súa casa, Balaídos, e cos seus afeccionados nunha visita guiada «polos recunchos máis enigmáticos e descoñecidos do estadio».
Os xoves seareiros, xunto coas súas familias, terán a oportunidade de coñecer o campo do Celta entre «risas, sustos e algunha sorpresa», asegura a entidade celeste.
Cada pase permitirá, ademais do paseo por Balaídos, o acceso ao Museo Celta e gozar dunha experiencia inmersiva, cunha duración total estimada de 1 hora e 15 minutos. Igualmente, se ofrecerá un detalle como lembranza do día.
Os interesados deberán acceder ao recinto a través da Área Celtista, situada entre as portas 14 e 15, na zona da grada de Marcador. O club pide tamén levar o DNI ou libro de familia para comprobar a idade. As entradas pódense mercar a través deste enlace. Os prezos varían segundo a idade e a dispoñibilidade do Carné Celtista ou de abonado.
Prezos
Rapaces entre 5 e 15 anos con abono ou Carné Celtista: 9 euros
Maiores de 15 anos con con abono ou Carné Celtista: 15 euros
Rapaces entre 5 e 15 anos sen abono ou Carné Celtista: 13 euros
Maiores de 15 anos sen abono ou Carné Celtista: 22 euros
*A todas as cantidades se lles suma 1 euro por gastos de xestión.
Entradas para o partido fronte ao Espanyol
O Celta puxo este martes á venda as entradas exclusivas para posuidores do Carné Celtista para o partido que disputará en casa contra o Espanyol, previsto para a xornada da fin de semana do 29 e 30 de novembro, aínda que sen data exacta, o que dificulta a súa compra con tanta antelación. Mañá abrirá o despacho para todo o público.
Os importes oscilan dende os 25 euros na grada supletoria de Gol ata os 80 de Tribuna Alta, sen contar os paquetes 'premium', por enriba dos 100 euros.
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- La repentina muerte de la camionera e influencer gallega Oti Cabadas conmociona al mundo del transporte
- Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal
- Vecinos del acusado del crimen de Coia dicen que era increpado por la víctima
- Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua
- Vigo agranda (todavía más) su Navidad: todas las novedades de la ciudad de las luces navideñas 2025
- Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos
- Encuentro en Ourense del de los centros de Carmelitas