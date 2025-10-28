Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Celta esconde a un «xogador esquecido»: un Samaín cheo de misterio en Balaídos

O club organiza un 'tour' polo estadio celeste para os afeccionados máis pequenos o 31 de outubro e o 1 de novembro

Estadio de Balaídos.

Estadio de Balaídos.

Edgar Melchor

Un armario pechado dende hai anos, micrófonos que comezan a moverse ou un asento deserto. O misterio inunda Balaídos en pleno Samaín da man de Mauro, un «xogador esquecido» cuxo espírito aínda reside no estadio. Esta é a trama escollida polo Celta para un 'tour' especial organizado para os máis pequenos na tarde do venres 31 de outubro -ás 18.30 horas- e no mediodía do 1 de novembro -ás 12.00 h-.

Mauro «era unha gran promesa, pero nunca chegou a debutar» e, pasado o tempo, todo o mundo esqueceu o seu nome, explica o propio club na súa páxina web. Porén, neste 2025, o ex-futbolista celeste vai reaparecer para reencontrarse coa que foi a súa casa, Balaídos, e cos seus afeccionados nunha visita guiada «polos recunchos máis enigmáticos e descoñecidos do estadio».

Os xoves seareiros, xunto coas súas familias, terán a oportunidade de coñecer o campo do Celta entre «risas, sustos e algunha sorpresa», asegura a entidade celeste.

Cada pase permitirá, ademais do paseo por Balaídos, o acceso ao Museo Celta e gozar dunha experiencia inmersiva, cunha duración total estimada de 1 hora e 15 minutos. Igualmente, se ofrecerá un detalle como lembranza do día.

Os interesados deberán acceder ao recinto a través da Área Celtista, situada entre as portas 14 e 15, na zona da grada de Marcador. O club pide tamén levar o DNI ou libro de familia para comprobar a idade. As entradas pódense mercar a través deste enlace. Os prezos varían segundo a idade e a dispoñibilidade do Carné Celtista ou de abonado.

Prezos

Rapaces entre 5 e 15 anos con abono ou Carné Celtista: 9 euros

Maiores de 15 anos con con abono ou Carné Celtista: 15 euros

Rapaces entre 5 e 15 anos sen abono ou Carné Celtista: 13 euros

Maiores de 15 anos sen abono ou Carné Celtista: 22 euros

*A todas as cantidades se lles suma 1 euro por gastos de xestión.

Entradas para o partido fronte ao Espanyol

O Celta puxo este martes á venda as entradas exclusivas para posuidores do Carné Celtista para o partido que disputará en casa contra o Espanyol, previsto para a xornada da fin de semana do 29 e 30 de novembro, aínda que sen data exacta, o que dificulta a súa compra con tanta antelación. Mañá abrirá o despacho para todo o público.

Os importes oscilan dende os 25 euros na grada supletoria de Gol ata os 80 de Tribuna Alta, sen contar os paquetes 'premium', por enriba dos 100 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents