Claudio Giráldez dio anoche un gran valor a este primer triunfo del curso que otorga al Celta mucha tranquilidad en un momento importante de la temporada. «Me alegro mucho por el equipo. Creo que esta victoria nos va a relajar mucho a todos, a los de dentro, a los de fuera, a los jugadores jóvenes en especial», declaró el entrenador celeste un tanto aliviado un triunfo que, admitió, su equipo no mereció. «Es verdad que no hemos merecido ganar el partido, pero a veces la justicia de otras jornadas y el empujar y el estar todo el mundo unido, el sentir que tenemos 28 jugadores involucrados hace que este tipo de partidos con tantas dificultades acabe cayendo de nuestro lado», añadió en rueda de prensa.

Giráldez se mostró especialmente contento por Joseph Aidoo, que debutaba con el Celta este curso, y Ferran Jutglá, autor de un doblete que rompe una sequía goleadora de más de dos meses: «Me alegro en especial por Aidoo y por Ferran que creo que lo merecen mucho y han trabajado mucho en la sombra la actuación que han tenido. Uno porque no había encontrado el gol hasta ahora otro porque ha estado con un calvario de lesiones que le ha hecho no estar a su mejor nivel y ha estado muy bien. Y eso tiene mucho mérito».

El preparador porriñés se mostró también muy contento por la aportación de los futbolistas que salieron desde el banquillo, cuya actuación resultó clave para la consecución de los tres puntos. «Es fundamental en este momento de la temporada, con partidos cada 3 o 4 días, que entendamos que los partidos se tienen que madurar, que tiene que haber una aportación de banquillo como la hemos tenido. Es algo por lo que me alegro mucho», precisó el técnico, a quien no gustó el primer tiempo firmado por los suyos: «No queríamos hacer la primera hora que se ha dado. Sí es verdad que hay una parte que tiene que ver con el planteamiento del partido, que es darle más tiempo a la construcción a ellos para no exponernos tanto en el juego vertical de Budimir y Víctor».

Mala gestión de la ventaja

Admitió también Giráldez que su equipo no supo gestionar la ventaja, después de que Jutglà adelantase al Celta en el marcador. «El no estar acostumbrado a este tipo de partidos, en el que estás tanto tiempo en bloque bajo, las prisas de querer ganar los partidos desde tu manera de jugar nos han hecho desesperarnos cuando estábamos 0-1 » , analizó el de Cans. «Nos despistamos en situaciones de bloque bajo, de centro lateral y de córner que no nos podemos despistar y menos contra un equipo tan poderoso en ese aspecto como Osasuna», detalló.