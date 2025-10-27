«No se puede hacer tanto y recibir 3 goles»
El técnico rojillo dice que su equipo mereció «muchísimo más», pero le faltó «atención»
efe
Pamplona
Alessio Lisci, técnico de Osasuna, señaló que «no se puede hacer tanto» para luego «recibir tres goles» ante el Celta después de ir ganando 2-1. Explicó de la siguiente forma la derrota por 2-3: «En el fútbol gana el que mete gol y ya está. Es evidente que hemos merecido muchísimo más, pero hemos encajado tres goles, hay que tener más atención. Les hemos permitido poco, pero lo que les hemos permitido ha sido claro».
«Hemos estado mejor que ellos siempre. Te quedas así, pero ahora estamos calientes y tenemos que volver a verlo en frío, porque igual ahora nos equivocamos en algún análisis por el final del partido», apuntó.
