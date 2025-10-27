Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«No se puede hacer tanto y recibir 3 goles»

El técnico rojillo dice que su equipo mereció «muchísimo más», pero le faltó «atención»

Giráldez da instrucciones mientras prepara los primeros cambios. | LOF

Giráldez da instrucciones mientras prepara los primeros cambios. | LOF

efe

Pamplona

Alessio Lisci, técnico de Osasuna, señaló que «no se puede hacer tanto» para luego «recibir tres goles» ante el Celta después de ir ganando 2-1. Explicó de la siguiente forma la derrota por 2-3: «En el fútbol gana el que mete gol y ya está. Es evidente que hemos merecido muchísimo más, pero hemos encajado tres goles, hay que tener más atención. Les hemos permitido poco, pero lo que les hemos permitido ha sido claro».

«Hemos estado mejor que ellos siempre. Te quedas así, pero ahora estamos calientes y tenemos que volver a verlo en frío, porque igual ahora nos equivocamos en algún análisis por el final del partido», apuntó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents