Pablo Durán: «Marcar es lo mejor que hay»
El delantero tomiñés, contento por la haber conseguido tres puntos «que necesitábamos»
REDACCIÓN
Vigo
El autor del tercer tanto celeste, Pablo Durán, destacó la importancia de haber sumado la primera victoria del curso. «Es muy complicado conseguir 3 puntos en esta categoría. Tenemos que estar muy contentos, los necesitábamos, los queríamos y los tenemos. Sé que tiene el balón Iago y cuando lo tiene sé que tengo que correr que me la va a poner delante», apuntó a Celta Media el delantero tomiñés, que se mostró especialmente satisfecho por haber contribuido al triunfo con el gol que desequilibró la balanza. «Hubo muchas piedras en el camino, pero conseguimos llevarnos los tres puntos, que era lo más importante. Marcar es la mejor sensación de mi vida, es lo mejor que hay», dijo.
