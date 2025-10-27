Ferran Jutglà: «Espero que sea un punto de inflexión»
El delantero catalán se muestra «muy feliz» por una victoria que «refuerza» al Celta a la que contribuyó con un doblete
REDACCIÓN
Vigo
Ferran Jutglà no pudo reprimir al término del choque su alegría por el doblete con el que se ha estrenado por fin como goleador con el conjunto vigués. «Muy feliz, el equipo merecía esto. Veníamos trabajando muy duro y es una victoria que nos refuerza mucho como equipo, como colectivo y espero que sea un punto de inflexión», dijo el delantero a Movistar. «El equipo venía haciendo las cosas bien, pero no recogíamos el premio», añadió el delantero, que no ocultó las ganas que tenía de estrenarse como goleador: «Hemos pasado momentos jodidos, hemos estado juntos y a base de creer lo hemos revertido. Yo siempre intento aportar, si no puedo con goles, con trabajo, pero tenía muchas ganas de marcar».
