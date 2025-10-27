fútbol | División de Honor Juvenil
El Celta se lleva un punto y falla una pena máxima
Segundo empate del Celta en la temporada, que reduce su ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora se queda en un punto.
Los célticos sabían que era un partido con muchas complejidades, ya que el campo de Bansander es complicado. Fue un encuentro de ida y vuelta, con un Bansander que buscaba la portería viguesa. En los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, lo mejor fue la oportunidad que tuvieron los vigueses al disponer de una pena máxima, que no aprovecharon.
Nada más iniciarse la segunda parte, Anthony adelantaba al Celta en el marcador. El Bansander dio un paso al frente y quince minutos después empataba el partido. El Celta intentó llevarse los tres puntos, pero no pudo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia