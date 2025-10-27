El Celta se lleva un punto y falla una pena máxima

Segundo empate del Celta en la temporada, que reduce su ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora se queda en un punto.

Los célticos sabían que era un partido con muchas complejidades, ya que el campo de Bansander es complicado. Fue un encuentro de ida y vuelta, con un Bansander que buscaba la portería viguesa. En los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, lo mejor fue la oportunidad que tuvieron los vigueses al disponer de una pena máxima, que no aprovecharon.

Nada más iniciarse la segunda parte, Anthony adelantaba al Celta en el marcador. El Bansander dio un paso al frente y quince minutos después empataba el partido. El Celta intentó llevarse los tres puntos, pero no pudo.