Aidoo, muy contento: «Es un regalo para mí»
REDACCIÓN
Vigo
Joseph Aidoo disputó sus primeros minutos oficiales con el Celta tras muchos meses. El ghanés se mostró tras el choque muy contento con su retorno al campo, pero sobre todo con una victoria que el Celta necesitaba: «Me siento muy contento y al final conseguimos los 3 puntos, así que para mí es el mejor regalo. Está muy bien porque siempre peleamos, peleamos por conseguir los 3 puntos pero no lo estábamos consiguiendo y hoy todo el mundo ha dado todo».
