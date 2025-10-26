Ganar en El Sadar, una necesidad vital

Ganar se ha convertido en una necesidad vital para el Celta, que la semana pasada empataba su séptimo partido por 1-1 y establecía un nuevo récord en el club del peor arranque de una temporada. La victoria el viernes de la Real Sociedad ha devuelto a los célticos a los puestos de descenso cuando ya se ha superado un cuarto de campeonato. Y no lo tendrán fácil los de Claudio Giráldez esta tarde en El Sadar (18:30 horas), donde Osasuna no conoce la derrota en lo que va de campaña y sus diez puntos los ha sumado ante su afición. Como admitía ayer el entrenador céltico, el equipo navarro es ahora más consistente de la mano del italiano Alessio Lisci. Frente a frente, dos equipos que lucharon el curso pasado por una plaza europea pero que no acaban de alcanzar su mejor nivel. En ambos habrá ausencias importantes.

El Celta no podrá contar con el sancionado Starfelt y con los lesionados Williot Swedberg y Javi Rueda. El porriñés recupera a Yoel Lago y a Jones El-Abdellaoui, mientras que cita de nuevo a Joseph Aidoo. El ghanés se estrenó en una convocatoria ante la Real Sociedad y causó baja ante el Niza al no estar inscrito para la Liga Europa. Por su parte, Osasuna ha perdido hasta enero al carrilero diestro titular Valentín Rosier, mientras que el canterano Aimar Oroz no está todavía en condiciones de reaparecer.

El entrenamiento del Celta, la mañana de este sábado en Afouteza / Marta G. Brea

Giráldez, que se ha llevado a 25 futbolistas a Pamplona, estará condicionado para formar un once titular por la recuperación física de los jugadores que el jueves tuvieron un papel importante en la victoria europea. Las dudas en el equipo titular se centran principalmente en quién sustituirá a Starfelt en el eje de la tabla. El principal candidato es el canterano Carlos Domínguez. Junto al vigués también podría reaparecer Mihailo Ristic para dar descanso a un Marcos Alonso que acumula dos partidos en cinco días. Javi Rodríguez completaría el trío de centrales. Otra de las incógnitas se sitúa en el carril izquierdo, teniendo en cuenta que Sergio Carreira también suma muchos minutos esta semana. El vigués podría dejar su plaza a Ristic, siempre que Marcos Alonso mantenga la titularidad o Giráldez se decida por Manu Fernández como tercer central. La lesión muscular de Rueda, que estará tres semanas de baja, trastocó los planes del técnico celeste, que contaba con el andaluz para el lateral derecho. En ese caso, Mingueza ocuparía el izquierdo.

Las rotaciones en este caso devolverán a la titularidad a Sotelo y a Moriba en el centro del campo. Y en ataque, Juglà es fijo seguro al no sumar minutos el jueves en la competición europea. Junto al atacante catalán repetirá Borja Iglesias y es casi segura la segunda titularidad consecutiva de un Bryan Zaragoza que el jueves firmó su mejor partido como céltico y fue uno de los más destacados en la victoria ante el Niza. Para el andaluz, la visita a El Sadar es especial porque fue su casa durante la pasada temporada y allí dejó muy buenos recuerdos tras un arranque de campeonato espectacular que incluso le llevó a la selección española. Sin el lesionado Williot, Giráldez necesita del desborde de Bryan para generar peligro por el costado izquierdo.

El técnico Claudio Giráldez, este sábado durante el entrenamiento del Celta en Afouteza / Marta G. Brea

Para intentar sumar la primera victoria en la Liga, el Celta necesitará mucha claridad en el inicio de la jugada ante un Osasuna que ejerce una presión alta para aprovechar los robos de balón. Además, como recordaba ayer Giráldez, tendrá que mejorar sus estadísticas en ataque porque Lisci ha construido una de las defensas más sólidas del campeonato. De hecho, Real Madrid y Atlético de Madrid solo le marcaron un gol en el Bernabéu y en el Metropolitano. Y con la defensa rival situada en bloque bajo, el técnico del Celta también subrayaba ayer el peligro del equipo rojillo al contraataque.

En Pamplona, mientras tanto, se habla de la escasa eficacia de Ante Budimir con respecto al curso pasado. Tras sumar 21 goles, el balcánico solo ha anotado dos goles, aunque Giráldez lo considera uno de los mejores rematadores del campeonato español. De hecho, el juego aéreo es uno de los peligros que tendrá que afrontar esta tarde el Celta para llevarse los tres puntos, por la necesidad vital de sumar su primera victoria del campeonato.