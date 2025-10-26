El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, dijo ayer que «el cambio de sistema no está muy lejos», dejando abierta la posibilidad ante el Celta de volver a la defensa de cuatro, así como también en la Copa del Rey entre semana o en la próxima jornada ante el Oviedo.

Vuelve Juan Cruz a la convocatoria, con el riesgo de suplencia para Jorge Herrando: «Está muy abierta esa situación y esta noche decidiré porque puede tener relación con la otra posición abierta. Hay varias posiciones abiertas, pero hay que ver si es un riesgo a nivel de la lesión para ver si le metemos más de 45 minutos».

«Espero que vuelva lo antes posible», ha dicho sobre el regreso de Aimar Oroz, quien lleva más de un mes parado sin todavía haber entrenado con sus compañeros.

Sobre el Celta, Lisci afirmó que «es un equipo con un talento tremendo arriba, con mucha calidad. De medio campo hacia adelante es de primer nivel. Tenemos que tener mucho cuidado con eso».

Espera un Osasuna «que sea capaz de tener más control de partido respecto al día del Getafe, a pesar de que el Celta es completamente diferente. Seremos un equipo diferente para enfrentarnos a este tipo de partido».

«Por fuera estamos teniendo poco empuje, sobre todo con la profundidad. Esto genera lo de después, que no estamos poniendo muchos centros y evidentemente son cosas que debemos mejorar», añadió.