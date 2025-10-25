Remontada grande del Celta Fortuna
El equipo filial se impone al Racing de Ferrol en Balaídos pese a quedarse con diez
Gavián y Marín, goleadoras
Natxo Cabaleiro
2 CELTA FORTUNA: Coke Carrillo, Anxo Rodríguez, Pablo Meixús, Jaime Vázquez (Khayat, min.69), Pablo Gavián, Antañón (Capde, min.69), Burcio, Joel López (Milla, min.46), Hugo González (Ndiaye, min.81), Bernard Soumah (Álvaro Marín, min.69) y Óscar Marcos.
1 RACING DE FERROL: Miquel Parera, Miguel Leal (Mardones, min.78), Edgar Pujol, Saúl García, Álvaro Ramón, Sergio Tejera (Álvaro Peña, min.72), David Concha (Dacosta, min.72), Ander Gorostidi (Azael, min.83), Jairo Noriega, Pascu y Álvaro Giménez (Antón Escobar, min.72).
GOLES: 1-0, min.48: Pascu; 1-1, min.56: Gavián; 2-1, min.76: Álvaro Marín
ÁRBITRO: Fernando Román Román (Comité castellano leonés). Amonestó por el conjunto local a Hugo González, Álvaro Marín, Meixús y Antañón y en dos ocasiones, por lo que fue expulsado, a Pablo Gavián (min.65) y por el Racing a Miguel Leal, Saúl García y Edgar Pujol. Roja directa al técnico del Racing, Pablo López, y a un integrante de cada uno de los banquillos.
Triunfo de gran calado para el Celta Fotuna que ante el Racing de Ferrol, uno de los grandes aspirantes al ascenso, remontó en Balaídos después de quedarse con diez futbolistas. Lejos de amedrentarse tras el gol de Pascu los de Fredi igualaron por medio de Gavián (expulsado poco después) y con uno menos buscaron sus opciones que encontraron tras un centro de Anthony y un gran cabezazo de Alvaro Marín. Regresa el filial al segundo puesto, a dos del liderato, en un gran comienzo de temporada.
Era un derbi por todo lo alto. Y las altas expectativas se confirmaron tan pronto el balón empezó a rodar. El choque tenía un ritmo altísimo, con una intensa presión alta por parte de locales y visitantes.
Sin embargo, la constante sensación de peligro no acababa de transformarse en alguna clara ocasión de gol. Faltaba precisión en el último pase o la toma de decisión correcta en la última acción para inquietar de verdad tanto a Coke Carrillo como a Miquel Parera.
De hecho, la primera jugada ofensiva realmente reseñable llegó a los diez minutos, en una recuperación en mediocampo en la que Bernard Somuah intentó sorprender a un adelantado meta ferrolano pero su lejanísimo lanzamiento salió desviado.
El Celta Fortuna empezaba a tener más el balón y a recuperarlo, además, en zonas muy peligrosas. Hugo González probó suerte en dos ocasiones con sendos disparos que se marcharon altos mientras Antañón remataba flojo a las manos de Parera tras otra buena recuperación cerca del área rival.
Pero en un veloz contragolpe el Racing sí que encontró la precisión de la que hasta entonces habían carecido ambos conjuntos. Jairo Noriega puso un centro desde la izquierda que Álvaro Giménez envió al fondo de la red céltica. Aunque, afortunadamente para los intereses locales, el colegiado anuló el tanto.
El filial pareció reaccionar bien y contestó con una buena llegada por banda izquierda de Joel López, quien probó fortuna con un buen zurdazo que el portero ferrolano despejó a córner.
Pero el partido había perdido ritmo. El Racing solicitó una nueva visita al vídeo arbitraje para reclamar una posible roja de Hugo González, que se quedó en amarilla, y la nueva interrupción apagó al Celta Fortuna y provocó que se llegase al descanso sin más novedades.
Para la reanudación, Fredi Álvarez tenía preparada una novedad al dar entrada a Milla en banda izquierda por Joel López. Y el partido amenazaba con recuperar el frenético ritmo y la intensa presión alta de los primeros minutos de encuentro.
Hugo avisó con un disparo demasiado cruzado en la jugada inicial y el Racing respondió duro. Álvaro Ramón colocó un centro al área que Pascu tuvo tiempo de controlar y acomodarse para disparar y lograr el 0-1.
Después de unos minutos aturdido, el Celta Fortuna encontró el empate en una acción a balón parado. Hugo González puso un buen saque de esquina y Gavián entró al remate con muchísima potencia y decisión para conectar un impecable cabezazo y devolver la igualada al marcador.
Sin embargo, el Racing estuvo a punto de calcar la acción del 0-1 para ponerse en ventaja apenas cinco minutos más tarde. Pero esta vez Pascu remató de primera por encima del larguero el centro desde la izquierda de Álvaro Ramón.
Y justo cuando Fredi quería agitar el partido con la entrada de Capde y Álvaro Marín, el árbitro castigó con la segunda amarilla a Gavián por un forcejeo en un contragolpe. El técnico céltico mantuvo su idea inicial pero optó por un triple cambio, incluyendo a Khayat también en el pack.
Y la apuesta fue un rotundo éxito. Óscar Marcos inició la acción con un perfecto regate antes de servir en profundidad a Khayat, quien colocó un medido centro que Álvaro Marín no desperdició para firmar el 2-1.
Tocaba sufrir y aguantar algo más de un cuarto de hora y el Celta Fortuna supo hacerlo. Apretó los dientes y resistió las acometidas del Racing sin pasar excesivos apuros salvo una revisión de vídeo en los últimos instantes a petición del técnico ferrolano para reclamar un penalti que el árbitro no estimó. Y así, de un plumazo se reencontró con la victoria, recuperó la segunda plaza y rompió su mala racha en los derbis.
