Movistar Plus ofrecerá el partido de Copa en Navia

Movistar Plus+ alcanzó un acuerdo ayer con RTVE, a la que LaLiga adjudicó los derechos audiovisuales de la Copa del Rey 2025/2026 en España -a excepción de la final-, para volver a emitir los encuentros de la competición las dos próximas temporadas y ofrecerá un mínimo de 55 partidos. Entre ellos, el que el próximo jueves disputará el Celta en Navia ante el Puerto de Vega, a partir de las 19 horas.

El acuerdo se produce solo un día después de que el ente público se adjudicase la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey 2025/2026 en España, a excepción de la final, tras ganar el concurso impulsado por LaLiga, a través del Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales.

Según anunció Movistar, la plataforma dará un mínimo de 55 partidos por temporada desde la segunda elección en adelante, por lo que RTVE transmitirá un encuentro por ronda, mientras que el resto de enfrentamientos se podrán ver en Movistar.

Por ello, la empresa audiovisual anunció ya los partidos que emitirá desde su plataforma para la primera Ronda Copa del Rey, del martes 28 al jueves 30 de octubre.

El martes 28: CE Constancia-Girona FC; Ourense-Real Oviedo;UD Macarena-Valencia CF; CF Inter Valdemoro-Getafe CF; SD Negreira-Real Sociedad; CD Sant Jordi-CA Osasuna.

Miércoles 29: UD Los Garres-Elche CF; Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca; CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF y CD Yuncos-Rayo Vallecano.

Jueves 30: Orihuela CF-Levante UD; Getxo CD-Deportivo Alavés; CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol; Atlético Palma Del Río CF-Real Betis Balompié y Puerto de Vega CF-Celta.

Tercera mejor entrada

Por otra parte, el partido Celta-Niza congregó una asistencia de 20.631 espectadores, lo que supone la tercera mejor entrada de la actual temporada en el estadio de Balaídos, tras las registradas ante el Atlético de Madrid (20.877) y Paok (20.849).