El gol más rápido, la lágrima más amplia

El vídeo de quince minutos sobre el homenaje que el Celta le rindió el jueves a Iago Aspas con motivo de superar el récord de partidos en la historia del club sigue dando vueltas por el mundo digital. Un extraordinario colofón a una noche perfecta para el mito céltico: abrió el marcador con un gran gol, su equipo sumó una nueva victoria en Europa y estuvo acompañado de su familia y de la afición en un acto de mucha emotividad, con mucha lágrima.

Aspas y Jenni Rueda observan el homenaje con drones. | RCCV

De momento, no es la despedida del jugador más importante en los 102 años de vida del Celta. El protagonista se encargó de recordarlo el jueves: «Aún me quedan seis o siete meses de contrato». Aunque viendo su rendimiento y competitividad, parece que solamente una lesión o una dolencia crónica podrían llevarle a la despedida del fútbol el próximo junio. La decisión, en este caso, es única y exclusivamente de Aspas.

El club que preside Marián Mouriño ha reiterado que acatará lo que diga el ídolo, el jugador que llegó para salvar al equipo de un posible descenso a Segunda B marcando dos goles al Alavés en su estreno en Balaídos o en otras ocasiones con amenaza de descenso de categoría. En ese mismo estadio que el jueves saltó de alegría con el gol que el moañés hizo desde veinticinco metros con un zurdazo imparable que casi lanza sobre el campo a los aficionados de la grada supletoria de Gol que lo celebraron. No era para menos. El día del homenaje a Aspas no podía empezar mejor que marcando el protagonista a los dos minutos de juego su gol número 217 con la camiseta celeste, a la que el jueves le añadió un brazalete conmemorativo de sus 534 partidos con el equipo al que este futbolista de 38 años pertenece desde que tenía solamente nueve.

Según Afouteza e Corazón, el tanto al Niza se convirtió en el más rápido de Aspas con el Celta, superando al que le hizo al Numancia en 2012 al superarse el segundo minuto de juego. El jueves, según esta cuenta de X, el gol de Aspas llegó en el minuto 1:12. No fue el único rápido que hizo en Europa. Ante el Standard de Lieja marcó en el minuto 7:09. Era 2016. Un año después, ante el Valencia, anotaba en el minuto 2:30.

A pesar de su edad, ante el equipo galo hizo el tercer tanto consecutivo en lo que va de temporada, tras marcarle al Paok y al Atlético de Madrid, ambos también en Vigo. Contra los griegos fue de cabeza, en la misma portería de Gol. Aspas no conseguía esta racha desde 2022, cuando sumó un gol en cada uno de los cuatro primeros partidos de Liga.

La exhibición ante el Niza, ante el que disputó el partido completo, le llevó a ser incluido en el once ideal de la tercera jornada de la Liga Europa. «Aún tiene cuerda para rato», subrayaba el jueves Claudio Giráldez sobre el moañés. «La mejor muestra es el partido que hizo hoy», añadió el entrenador del Celta la noche que el celtismo y Aspas lloraron por las proezas del mito celeste.