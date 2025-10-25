Giráldez: «Vamos a poner nuestra energía para que llegue la primera victoria»

El Celta reanuda mañana la competición liguera en El Sadar, tres días después de ganar al Niza en el segundo torneo europeo, con la intención de sumar su primer triunfo en la competición doméstica. «Vamos a poner toda la carne en el asador y nuestra energía para que llegue la primera victoria en Pamplona», señaló esta tarde Claudio Giráldez, que recupera a Yoel Lago y a Jones El-Abdellaoui pero no podrá contar con el sancionado Starfelt y los lesionados Williot y Rueda ante un rival muy poderoso en su estadio, donde ha conseguido los 10 puntos que registra en la tabla clasificatoria, tres más que los celestes, que encadenan nueve jornadas sin ganar.

Giráldez dio a entender que Iago Aspas no será titular mañana ante Osasuna (18:30 horas), después del desgaste sufrido el jueves al completar el partido contra el Niza y vivir un intenso homenaje tras establecer el récord de partidos en el club en 534. «Evidentemente, ha hecho un esfuerzo muy grande el otro día y fue una jornada intensa en lo mental, en lo emocional, que te deja secuelas. Hoy ha hecho parte del entrenamiento con buenas sensaciones, como el resto de los que jugaron. Mañana será uno más para la convocatoria y ojalá podamos aprovechar esa buenas sensaciones que nos dio en el partido del jueves, esa buena inercia, esos buenos impulsos que recibió del homenaje», explicó el técnico del Celta.

En el partido ante el equipo francés también destacó un Bryan Zaragoza que mañana se reencuentra con el equipo en el que jugó cedido la pasada temporada. Giráldez destacó el trabajo realizado por el andaluz el pasado jueves: «Contento por su actuación, pero también hubo muchos jugadores a muy buen nivel y eso hace que el balón le haya llegado a Bryan, a Iago, a Borja, a Pablo en mejores condiciones y más veces. Ojalá sirva para que tenga cada vez mejores actuaciones y más completas. Estuvo, para mí, generoso en el esfuerzo en lo defensivo, tuvo el desequilibrio que suele tener, entendió situaciones de juego ofensivas y defensivas con acierto».

Tras la victoria de la Real Sociedad el viernes ante el Sevilla, el Celta ocupa ahora la decimoctava plaza, en puestos de descenso. El técnico celeste, sin embargo, le resta importancia. «La jornada la empezamos fuera de descenso, cuando acabe la jornada queremos estar fuera de descenso. Sabemos que estamos en la jornada 10, que tenemos que seguir construyendo partidos como el del jueves».

Sobre Osasuna, Giráldez destacó su sistema defensivo, con el que apenas conceden ocasiones, y su poderoso juego de transición, con un Víctor Muñoz que les da más verticalidad en las acciones de ataque. «Lo primero es que no nos corran. Es un equipo muy poderoso en la transición. Este año con la presencia de Víctor Muñoz les hace muy verticales. Con Becker cuando entra tienen ese segundo jugador cerca de Budimir o Raúl, que les puede hacer completarse en la transición. Sabemos el poder que tiene Osasuna en las jugadas de centro remate y en balón parado de manera histórica. Para nosotros es una prueba de estar equilibrados y defender en bloque bajo y balón parado si queremos competir el partido. Tienen una zona mucho más sólida en bloque bajo este año. Defienden muy bien cerca de su portería, es difícil hacerles goles».

Y para poder estrenar el casillero de victorias, el preparador del Celta considera necesario que su equipo sepa salir de la presión, dominar el juego y estar equilibrado. «Tenemos esa prueba de atacar un bloque bajo, de salir de su presión, de dominarles y estar siempre equilibrados. Vamos a jugar a un campo complicado».

Para la cita en la capital navarra, el preparador de O Porriño lamenta la ausencia de Starfelt, por sanción tras ser expulsado ante la Real Sociedad. «Es un jugador poderoso en situaciones de juego directo y centro lateral que nos permite defender lejos de portería. Preferíamos que estuviese, pero creo que tenemos recursos como siempre ha pasado con las bajas el año pasado y a principio de temporada este año. Tenemos a jugadores como Yoel, Carlos, Aidoo, que nos pueden dar la misma solvencia».