El Fortuna recibe a un Racing de Ferrol que le arrebató la segunda plaza

Balaídos acoge esta tarde un duelo entre dos de los tres primeros clasificados de Primera RFEF que promete además un gran ambiente ante la asistencia de mil cien aficionados del Racing de Ferrol, que viene de arrebatarle la segunda plaza a Celta Fortuna, después de que los célticos cayesen en Lugo por 2-0 y los departamentales superasen al Arenas de Getxo (3-1).

El entrenador del filial céltico no podrá contar para este tercer derbi gallego consecutivo de los vigueses con el centrocampista Dela, que venía de superar una lesión y que jugó media hora en el Anxo Carro. Tampoco estará disponible Ángel Arcos, que sufrió una rotura de fibras contra los lucenses. A ellos dos se suman Vicente, Ribes y Oliveras. Entra en la convocatoria por primera vez el juvenil Anthony Khayat.

Pablo López, por su parte, no podrá contar para este encuentro con el zaguero Pedro Zalaya ante un rival que durante la pasada pretemporada venció en Ferrol por un contundente 0-3. Con el conjunto ferrolano viajará a Vigo el portero César Fernández. El valdeorrense formó parte de la cantera celeste.

Tres puntos separan en la clasificación a celestes y a verdiblancos, que persiguen a un Tenerife que como los ferrolanos acaba de incorporarse a la tercera categoría del fútbol español después de sufrir un descenso desde Segunda A. Por ello, canarios y ferrolanos están llamados a liderar un grupo en el que el Celta Fortuna se mantiene con aspiraciones después de encadenar cinco jornadas sin perder, en las que sumó cuatro victorias. Los de Fredi Álvarez solucionaron de forma tan brillante un mal arranque de temporada.

Y esta tarde les espera una prueba complicada ante un Racing de Ferrol que estará arropado por un importante número de aficionados. Ello obligó a trasladar el partido de Barreiro a Balaídos.

HORA: 16:15 horas (TVG2)

CAMPO: Balaídos