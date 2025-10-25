El Celta se cruza con su pasado

Vuelve el Celta Femxa Zorka a su pabellón de Navia para recibir a uno de los equipos que, por el momento no conoce la derrota, el Melilla. El equipo de la ciudad autónoma está cuajando un excelente inicio de campeonato con cuatro victorias, ante Lima Horta, Canoe, Castelló y Oses Construcción.

La diferencia entre uno y otro conjunto es de tan solo una victoria, por lo que el partido es muy importante para los dos conjuntos. Para Melilla, ganar significaría mantener la buena racha y presentarse como uno de los grandes favoritos para pelear por el ascenso directo de categoría. Para el Celta Femxa Zorka, con la victoria igualaría con Melilla y le serviría para abrir una pequeña brecha con los equipos que vienen por detrás en la clasificación. Además, sería una victoria moral importante, ya que le valdría para sumar su tercera victoria consecutiva y sacarse, en cierto modo, el mal sabor de boca de la derrota en la segunda jornada ante Azulmarino.

Una de las claves en el encuentro de esta tarde en el pabellón de Navia será el de mantener la tensión durante los cuarenta minutos de juego. En los últimos partidos, los baches del equipo estuvieron a punto de costarle caro, por lo que es importante mantener la tensión, correr a la contra cada vez que sea posible y, por supuesto, cerrar el rebote defensivo, un aspecto que posiblemente juegue un papel muy importante en el desarrollo del encuentro.

Melilla viene liderada por una vieja conocida del baloncesto vigués de Navia, Marita Davydova. La rusa ha asumido los galones del equipo en estos cuatro primeros partidos del campeonato y es la que tira del equipo. No es la única cara conocida, ya que también viene otra excéltica como Anne Senosiain, vaya dos jugadoras.

Marita es la máxima anotadora y reboteadora del equipo, y en estas jornadas ha conseguido una valoración de ochenta puntos, mientras que la segunda jugadora más destacada tiene treinta y cuatro, y son dos jugadoras, Macarena D’Urso y Anne Senosiain.

Cristina Cantero, entrenadora del Celta Femxa Zorka, afirmaba tras el último entrenamiento de la semana, que “este partido es una buena piedra de toque para saber en el momento de forma en el que estamos”. Sobre el rival de esta tarde, la entrenadora viguesa reconoció que “es un buen equipo, formado por jugadoras que conocen muy bien la Liga, y que alguna de ellas han estado con nosotras. Repite bastantes jugadoras del año pasado y que viene con una buena dinámica haciendo muy bien las cosas. Creo que nos conocemos bastante bien, y no dudo de que va a ser un partido muy complicado”.

“Lo que más me preocupa de Melilla”, prosiguió la entrenadora viguesa, “es que saben jugar muy bien los momentos concretos en que está el partido. Nosotras tenemos más juventud, y a veces esa locura que da la edad”.

Sobre las claves del partido, afirmó que “hay que controlar los ritmos del partido, por su puesto controlar el rebote, teniendo mucho cuidado con Davydova, que es su especialidad y ahí está muy cómoda. Hay que tener, además, cuidado con las pérdidas y las rachas de las jugadoras”.

HORA: 19:00 (hoy).

PABELLÓN: Navia