Bryan se reencuentra con su pasado

Tres meses tuvo que esperar el celtismo para disfrutar de los desbordes y regates de un Bryan Zaragoza que parecía seguir en Vigo los pasos de Emre Mor. El futbolista andaluz fue una pesadilla para la zaga del Niza, alcanzando por fin el nivel de juego que le llevó del Granada al Bayern de Munich y a la selección española. Y esa transformación se produce tres días antes de su regreso a El Sadar, donde la temporada pasada se convirtió en uno de los jugadores más destacados de Osasuna, de los socios predilectos de un Ante Budimir que firmó 21 goles en la Liga.

Giráldez le dio en la tercera jornada de la Liga Europa otra oportunidad a un Bryan Zaragoza que venía de no haber sumando ni un solo minuto el domingo pasado contra la Real Sociedad y el técnico del Celta apenas le había concedido 27 minutos ante el Atlético de Madrid. Escaso bagaje para uno de los refuerzos de prestigio que había incorporado el equipo vigués el pasado verano pensando en reunir una plantilla más competitiva ante su regreso a Europa.

Ante el Niza, Bryan Zaragoza salió inspirado, como el resto del equipo. Y por su costado se originó la jugada que en el minuto dos concluyó Iago Aspas con un disparo de casi 25 metros que se coló en la portería de Yehvann Diouf como un misil.

A pesar de que el equipo francés tomó después la iniciativa en el juego, Bryan Zaragoza fue una pesadilla para la zaga rival. Así, a los 29 minutos de partido sufrió una falta de Clauss que el colegiado sancionó con tarjeta amarilla para el capitán del Niza, que ocho minutos después era expulsado por derribar a Carreira. Bryan había contribuido a una jugada clave para el desenlace del partido.

Y con superioridad numérica, el Celta aprovechó la velocidad y el descaro del futbolista andaluz para cargar el juego por su banda. Entonces, el entrenador del Niza intentó tapar el agujero dando entrada en el campo a Antoine Mendy. La solución no funcionó porque en la primera jugada, el defensa del Niza se ganó una tarjeta amarilla al frenar de malos modos al diablillo celeste. Una y otra vez, Bryan generó peligro por la banda izquierda sin que el rival pudiese evitarlo. Fue una exhibición inesperada del andaluz en un partido que el Celta ganó gracias a un autogol de la defensa gala, incapaz de aplacar la ofensiva del equipo local. Minutos después de ese gol buscado por Borja Iglesias, Giráldez decidió dar descanso a Bryan. Respiró aliviado el rival sin el andaluz, hasta el punto de que acabó el partido en el área de Radu en busca del tanto del empate.

Solo ante el Rayo Vallecano había sumado más minutos de juego Bryan con la celeste que el jueves (79 minutos frente a los 78 del Niza). Con la excelente imagen ofrecida en Europa regresará el andaluz a la que fue su casa el curso pasado. En El Sadar fue una pieza importante el ahora jugador del Celta. Con los rojillos disputó 27 partido de Liga, aportando un gol y seis asistencias, muchas de ellas aprovechadas por Budimir. Su comienzo en Pamplona fue espectacular, hasta el punto de recibir la llamada del seleccionador Luis de la Fuente y disputar dos partidos con la Roja. Una lesión en diciembre (fractura en el quinto metatarsiano en un pie) le mantuvo parado tres meses. Regresó el 2 de febrero, pero el 16 de marzo sufrió una dolencia muscular que le mantuvo un mes de baja y le privó del España-Países Bajos.

Bryan Zaragoza no pudo ayudar a Osasuna a clasificarse para un torneo europeo, pero El Sadar no olvidó su gran comienzo y su compromiso con el club, como cuando en el apagón general de abril se hizo 900 kilómetros en coche (desde Marbella a Pamplona) para no perderse un entrenamiento. El 4 de junio pasado se despidió de la afición rojilla: «Ha sido un orgullo formar parte de un club como este en el que todo el mundo te hace sentir como en casa». Cinco meses después, Bryan regresa al pasado.

Giráldez ha utilizado a veintidós futbolistas en los tres primeros partidos europeos

Cervi, Carreira y Miguel Román debutaron el jueves con el Celta en la Liga Europa, donde Claudio Giráldez ha utilizado a veintidós futbolistas en los tres partidos que el club vigués acumula en este torneo continental esta temporada. A falta de cinco encuentros para finalizar esta liguilla de clasificación para los octavos de final, cinco son los célticos que no han participado por el momento en esta competición de la UEFA: Mihailo Ristic, Carlos Domínguez, Iván Villar, Yoel Lago y Marc Vidal. No ha sido inscrito en esta competición Joseph Aidoo.En el día de Iago Aspas, sus compañeros Sergio Carreira, Miguel Román y Franco Cervi tuvieron la oportunidad de disfrutar de los primeros minutos en esta edición de la Europa League. Para los dos primeros fue más especial, si cabe, porque suponía su debut en Europa con el equipo de su tierra. «Debut soñado», escribió en sus redes sociales un Sergio Carreira que fue titular como carrilero por la izquierda, donde formó una excelente pareja con Bryan Zaragoza. Entre ambos abrieron el camino de la victoria del Celta ante el Niza al contribuir a la expulsión de Jonathan Clauss, capitán del equipo galo, en la primera parte por dos tarjetas amarillas.Como ya es habitual, Giráldez apostó por las rotaciones (hasta seis con respecto al partido del domingo pasado ante la Real Sociedad) y el Celta dejó una buena impresión y sumó la segunda victoria en Europa, a la espera de la primera en la Liga.