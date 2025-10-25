Benítez se estrenará este domingo con el Panathinaikos

Rafa Benítez fue anunciado ayer oficialmente como nuevo entrenador del Panathinaikos, donde debutará este domingo y, según la prensa del país, será el técnico mejor pagado de la historia del fútbol griego. El extécnico del Celta dirigirá a un equipo que disputa la Europa League, por lo que podría medirse este curso al equipo vigués, que abandonó en marzo de 2024 para dar paso a Claudio Giráldez.

«Panathinaikos anuncia el inicio de su cooperación con uno de los más exitosos técnicos del fútbol mundial y el mejor entrenador que ha llegado jamás a dirigir un equipo griego, ¡Rafa Benítez!», señaló el club ateniense.

El club elogia la trayectoria de Benítez y destaca que «los innumerables títulos que ha ganado a lo largo de su carrera demuestran el alcance y la talla del entrenador español». El técnico «asume de inmediato sus funciones junto con su equipo técnico», según el comunicado, por lo que se sentará por primera vez en el banquillo para recibir en casa contra Asteras AKTOR en la octava jornada de la Superliga griega.

La prensa griega había avanzado hace una semana que Benítez había alcanzado un acuerdo con el Panathinaikos para firmar un contrato de dos años y medio por 3,6 millones de euros por temporada, lo que,según el portal ‘filathlos’, lo convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia del fútbol griego.